1.7 مليار درهم تجارة رأس الخيمة مع دول الاتحاد الأوروبي 2018

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، حرص الغرفة على توفير الدعم اللازم للمستثمرين من الاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع المستثمرين الإماراتيين، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لكل من رأس الخيمة والاتحاد الأوروبي في دعم نمو الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي للإمارة بشكل خاص ولدولة الإمارات بشكل عام مشيراً إلى أن نصيب رأس الخيمة من التجارة البينية الغير نفطية مع دول الاتحاد الأوروبي بلغت ملياراً و713 مليون درهم العام الماضي.

ولفت النعيمي، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تمثل أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في 2017 أكثر من 75 مليار دولار تمثل نحو 15% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام نفسه.

وأضاف: بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في أول 9 أشهر من 2018 أكثر من 47 مليار دولار، حيث تحتل الإمارات المرتبة الـ 12 عالمياً في قائمة أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال اللقاء الاقتصادي الذي عقدته الغرفة واستضافته مؤخراً بالتعاون مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ومكتب الاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة، ومدينة رأس الخيمة الملاحية، مع وفد رفيع المستوى مكون من 34 ممثلاً عن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برئاسة روبرت ستوراسي، رئيس مجموعة العمل لمجلس الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط ودول منطقة الخليج.

وأكد النعيمي أهمية اللقاء في مناقشة الشراكة الاقتصادية، وتعزيز سبل التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر خليجي في دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 39 مليار يورو كرصيد استثمارات.

وأكد النعيمي، أن اللقاء يعكس التزام كل من غرفة التجارة وهيئة رأس الخيمة الاقتصادية، ومكتب الاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة، ومدينة رأس الخيمة الملاحية مجتمعين بدعم قطاع الأعمال، وتعزيز التوسع الخارجي للشركات الإماراتية، وجذب استثمارات أجنبية.

وأشار إلى أن مجالات التعاون مستقبلاً ستشمل معظم القطاعات التنموية، لافتاً إلى أن اللقاء وضع أسساً قوية للعلاقات المستقبلية لكونه نجح بتوفير معلومات كافية عن الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون، حيث تعد رأس الخيمة مدخلاً للعديد من أسواق المنطقة التي تخدم ما يزيد عن 350 مليون مستهلك.