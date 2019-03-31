200 علامة تجارية إماراتية تشارك في ملتقى الامتياز التجاري بجدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

شارك البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، بالتعاون مع سفارة الدولة بالمملكة العربية السعودية، بوفد تجاري من الدولة في ملتقى الامتياز التجاري بجدة، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» السعودية مؤخراً بجدة.

وافتتح الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، جناح دولة الإمارات في ملتقى الامتياز التجاري، بمشاركة وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، والمهندس صالح الرشيد محافظ هيئة «منشآت» السعودية، بحضور ناصر بن هويدن الكتبي القنصل العام لسفارة دولة الإمارات لدى المملكة، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد.

وضم جناح الدولة المشارك بالملتقى، والذي نظمه البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، نحو 200 رائد أعمال إماراتي من أصحاب العلامات التجارية المتخصصة في عدة مجالات منها قطاع التكنولوجيا، قطاع الخدمات الصحية، قطاع المواد الغذائية، وبالإضافة لعدة مجالات أخرى تسهم في التنويع الاقتصادي للدولة.

فرصة مهمة

وقال الدكتور أديب العفيفي- مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد: إن معرض «الامتياز التجاري» يشكل فرصة مهمة للمشاريع وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين الراغبين في إطلاق مشاريعهم أو تطوير علاماتهم التجارية.

وأوضح أنه وفقاً لتقديرات دولية فإن «الامتياز التجاري» يسهم بمتوسط بين 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالمياً، كما أنه يوفر فرصاً وظيفية تقدر في كل مليونين من الامتيازات عالمياً بـ 19 مليون فرصة وظيفية، إذ تشكل وظائف الامتياز التجاري 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول، التي تطبق نظام الامتياز التجاري.