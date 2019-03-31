المصدر: دبي - البيان

اجتمعت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي والمساهمين، حيث تم إقرار توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 45% عام 2018.وأشار صبيح المصري إلى أن مجموعة البنك العربي واصلت أداءها القوي 2018 حيث بلغت أرباح المجموعة قبل الضرائب 1.1 مليار دولار، وتأتي النتائج لتعكس قوة المركز المالي للبنك ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته التي تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات.

واستعرض نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك النتائج المالية حيث بلغت الأرباح 820.5 مليون دولار نهاية 2018 مقارنة مع 533 مليوناً 2017، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار.