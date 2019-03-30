«جمارك دبي» تفوز بجائزة «كاتليست» للابتكار في تقنية المعلومات

المصدر: دبي - البيان

نالت جمارك دبي جائزة كاتليست الحصرية ضمن فئة «Government CIO»، التي تُعنى بتبنّي الابتكارات في قطاع تقنية المعلومات والتحول الرقمي لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف وإسعاد الموظفين بشكل أساسي، وإتاحة الفرصة للمؤسسات والجهات الحكومية للتواصل، وتبادل الخبرات مع رواد الابتكار وتقنية المعلومات.

وتسلمت إدارة الابتكار في الخدمات في جمارك دبي الجائزة خلال الحفل الذي أقامته مجموعة «GEC Media» على هامش قمة «مستقبل تقنية المعلومات 2019» في دبي، وبمشاركة 300 من شركات تقنية المعلومات من جميع أنحاء العالم. فيما تم تكريم أفضل 10 جهات لتقنية المعلومات، والتي أثبتت ريادتها الاستثنائية في مجالات الابتكار وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ضمن قمة المستقبل لتقنية المعلومات.

وشكلت القمة منصة للمعنيين المتخصصين، وخاصة المبتكرين التقنيين والمستشارين والمستخدمين النهائيين لمشاركة الرؤى والخبرات والتجارب، والملاحظات والتحديات.

ومن المقرر أن تتيح القمة فرصة للتعرّف إلى المعايير الدولية للتصميم الفعّال، واتباع أفضل الممارسات لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل مراكز البيانات، والتمديد المنظّم للكابلات، والبنية التحتية اللاسلكية، وتقنيات الصوت والفيديو.

وقد وضعت القمة على جدول أعمالها أهدافاً عدة تتعلق بتطوير رؤية عالمية لمجتمع المعلوماتية، الأمر الذي يعني لكثير من الدول إيجاد حلول لتجاوز الفارق الكبير بين دول العالم في استخدام التقنية الرقمية التي يمكن بواسطتها الاستفادة من الكم الهائل من المعلومات للأغراض العلمية والثقافية والاقتصادية المختلفة.

وأعرب حسام جمعة محمد مدير إدارة الابتكار في الخدمات، عن سعادته بهذه الجائزة والتي ترسخ الدور الرائد لجمارك دبي في ابتكار خدمات تهدف إلى خفض الكلفة على المتعاملين وتحقيق سعادتهم، مشيراً إلى أن حصول جمارك دبي على النسبة الأعلى بين دوائر حكومة دبي في سعادة المتعاملين بواقع 97.5 % يعكس رسالة الدائرة في حماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار.