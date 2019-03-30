فعاليات متنوعة في «بيوتي ورلد» 2019

المصدر: دبي- البيان

تشهد فعاليات معرض عالم الجمال «بيوتي ورلد» الشرق الأوسط 2019، التي تنطلق في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 15 إلى 17 أبريل، عرضاً جديداً من العلامات المختارة بعناية من جميع أنحاء العالم لتلبية احتياجات ورغبات المستهلكين أصحاب البشرة وتركيبة الشعر الداكنة، حيث يركز المعرض على الجمال متعدد الثقافات.

وفي دورته الرابعة والعشرين هذا العام، يشارك في المعرض أكثر من 1,750 عارضاً من 65 دولة، ويغطي حدث الأيام الثلاثة الذي تنظمه ميسي فرانكفورت الأوسط مجموعات المنتجات الستة وهي: منتجات العناية بالشعر، الأظافر ولوازم الصالونات، مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، الرعاية الشخصية والنظافة الخاصة، الماكينات، التغليف والمواد الخام، التصنيع التجاري، مركبات العطور والعطور المصنعة، والمنتجات الطبيعية والعضوية.

وتعد فعالية «استعد للجمال» واحدة من عدة فعاليات يتضمنها أكبر معرض تجاري دولي لمنتجات التجميل واللياقة البدنية في المنطقة، وستمكّن آلاف الزوار من الشرق الأوسط وأفريقيا من اكتشاف القادم والأبرز في الجمال متعدد الثقافات.

وقال كوراي هوجنز، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لـ Dark Metier، إن إعداد أسلوب البيع بالتجزئة سوف يجذب التركيبة السكانية الضخمة والمتنوعة التي تسود المنطقة الأوسع.

وستكون الفعالية عبارة عن جولة افتراضية للتعرف على الأهم والأحدث في الجمال وأسلوب الحياة؛ فعالية شاملة تركز على أنسب المنتجات للجمال في أسواق أفريقيا، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وقالت إيلين أوكونيل، مديرة المعرض: «الجمال يمكنه سدّ جميع الثغرات الثقافية دون جهد يُذكر، وفي الفعالية، لدينا عرض فريد يلبي مختلف الثقافات وألوان البشرة المختلفة السائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».