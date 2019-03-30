«تينابل» تستعرض حلول التنبؤ بالمخاطر في «الخليج لأمن المعلومات»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة تينابل، الشركة المختصة بمعرفة درجة التعرّض لمخاطر الأمن السيبراني، عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات.

والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 3 أبريل المقبل، وتستعرض تينابل منصتها المختصة بمعرفة درجة التعرض للمخاطر السيبرانية بما فيها حلولها التي أطلقتها مؤخراً «الأولويات حسب التوقع الاستباقي»، بهدف تسليط الضوء على الأساليب الجديدة في إدارة نقاط الضعف في أكبر معرض متخصص بالأمن السيبراني في الشرق الأوسط.

وقال ماهر جادالله، المدير الإقليمي لدى تينابل في الشرق الأوسط: «أدى التحول الرقمي إلى نشوء بيئة حوسبة معقّدة تضم البنية السحابية وعمليات التطوير والحوسبة التقليدية أو الشبكات المحلية المؤسسية بالإضافة إلى تقنيات التنقل وإنترنت الأشياء، حيث تترابط كل الأشياء معاً لتشكّل مساحة جديدة ومعاصرة معرّضة للهجمات السيبرانية.

أدى كل ذلك إلى نشوء فجوة هائلة في قدرة المؤسسة على فهم واقعها الحقيقي من حيث التعرّض للتهديدات الأمنية السيبرانية في أي وقت، ما يجعل تحديد أولويات نقاط الضعف بشكل فعال واحدة من أبرز المهام الاستراتيجية الحيوية للأعمال التي تتطلع إلى تقليل المخاطر السيبرانية. نخطط خلال مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات 2019 لمناقشة الأساليب الجديدة في تقليل تعرّض المؤسسات للمخاطر السيبرانية».

وأضاف: يمثل مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات أكبر فعالية مرتقبة للأمن السيبراني في الشرق الأوسط، وهو منصة مثالية لنا لاستعراض حلولنا المبتكرة للأمن السيبراني ونشر رسالتنا حول درجة التعرّض للمخاطر السيبرانية إلى جانب تعزيز مكانة علامتنا التجارية لدى قطاع الأعمال.

نخطط لتسليط الضوء على حلولنا المبتكرة لإدارة نقاط الضعف الأولويات حسب التوقع الاستباقي التي تعيد ترتيب الأولويات لكل ثغرة ونقطة ضعف بناءً على احتمالية اختراقها خلال 28 يوماً.