97.26 مليار درهم تستثمرها طيران الإمارات في كوادرها خلال عقد

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

ارتفع إنفاق طيران الإمارات على كوادرها البشرية خلال الـ 10 سنوات الماضية إلى 97.26 مليار درهم حيث تخصص الناقلة ميزانية سنوية للتدريب والتوظيف ترتفع عاماً بعد عام بغرض تعزيز الاستثمارات المخصصة لاستقطاب الكوادر البشرية لتلبية التوسّعات في أنحاء العالم.

وارتفع الإنفاق على كوادر المجموعة من 5.8 مليارات درهم السنة المالية 2008 ـ 2009 إلى 13.08 ملياراً بنهاية 2017 – 2018 بنمو 123.2%.

وعلى صعيد مجموعة طيران الإمارات ارتفع عدد العاملين من 48.24 ألف موظف في 2008 إلى 103.36 آلاف من 160 جنسية نهاية السنة المالية الماضية.