الإمارات الأكثر نشاطاً في الاندماجات المصرفية إقليمياً

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أكد موقع «International Policy Digest» أن سوق الإمارات هو الأكثر ديناميكية من حيث عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي بالمنطقة ففي عام 2007، حدث اندماج بنكي دبي الوطني والإمارات الدولي، تمخض عنه إنشاء أكبر مجموعة مصرفية في المنطقة من حيث الأصول.

وأضاف في تقرير صدر بعنوان «موجة الاندماجات البنكية في منطقة الخليج: مصدر قوة»: وفي 2017، تبع هذا الاندماج إنشاء «أبوظبي الأول» من خلال اندماج «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني».

وفي تطور آخر لأنشطة الاندماج، يجري «أبوظبي التجاري» اندماجاً مع «الاتحاد الوطني» ومن ثم الاستحواذ على بنك الهلال لإنشاء ثالث أكبر بنك في الإمارات. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الدمج المصرفية إلى خفض تكاليف التشغيل والتمويل وتعزيز الربحية والقوة والكفاءة وتحسين اقتصاديات الحجم.