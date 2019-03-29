دبي تحوّل نفاياتها إلى طاقة

المصدر: دبي - البيان

اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة شركة دوبال القابضة، على تفاصيل اتفاقية الامتياز، التي توقعها الشركة مع بلدية دبي قريباً، لتطوير وبناء مشروع منشأة تحويل النفايات إلى طاقة في منطقة ورسان. ويتوقع أن تسهم المنشأة عند اكتمال بنائها في معالجة ما لا يقل عن 1.82 مليون طن من النفايات سنوياً، للحصول على قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 185 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المقرر أن يكتــمل إنشاء هذا المرفق في عام 2022، ويهدف إلى تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر في دبي والمساهمة الفعالة بها.

كما اطلع سموه، خلال الاجتماع السنوي الخامس للجمعية العمومية للشركة، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات التعدين والسلع والطاقة والكهرباء والمشاريع الصناعية، على آخر مستجدات بناء مجمع متطور لإنتاج الطاقة بتكلفة مليار درهم في مصهر «الإمارات العالمية للألمنيوم» بجبل علي، حيث يعمل المشروع بتوربينات غازية بدورة مركّبة بقدرة إنتاجية تزيد على 600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية تصل إلى 9 ملايين غالون من المياه المحلاة في اليوم، وسيعمل المجمع على رفع الكفاءة الإجمالية للطاقة في مصهر جبل علي من 47% إلى 55%. وتم الكشف عن دراسة مشروع لتطوير مصنع لدرفلة الألمنيوم بقدرة 135 ألف طن في الدولة.

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