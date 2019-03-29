ترحيب بإطلاق الإمارات المجموعة العربية للتعاون الفضائي

المصدر: تونس- البيان

رحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية خلال اجتماعه، أمس، في تونس في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، بمبادرة وجهود الإمارات؛ بإنشاء مشروع «المجموعة العربية للتعاون الفضائي» على هامش الدورة الثانية لمؤتمر الفضاء العالمي في أبوظبي خلال الفترة 19-21 مارس الجاري، وأعرب عن تثمين دورها وإسهاماتها في تطوير التعاون العربي في مجال علوم الفضاء واستخداماته لصالح تقدم الدول العربية.

كما رحب المجلس بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق «المجموعة العربية للتعاون الفضائي»، الأمر الذي لاقى تضامناً واسعاً من وفود الدول العربية المشاركة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس، في العاصمة التونسية تونس على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدورته العادية الثلاثين، المقرر عقدها الأحد المقبل، بمشاركة وفد رسمي من الإمارات برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد.

حيث شهد الاجتماع تضامناً واسعاً من وفود الدول العربية مع المبادرات التي أعلنت عنها الدولة في قطاع الفضاء. وضم الوفد المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد شلواح، مستشار وزير الاقتصاد.

دعم العمل العربي

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، إن الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة حريصة على دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التكامل العربي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما تلك التي باتت تمثل اليوم محاور رئيسية للتنمية المستقبلية، وبناء اقتصادات قادرة على مواكبة التطورات والاتجاهات الحديثة التي تؤثر في حركة الاقتصاد العالمي، ومن أبرزها الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والتقدم العلمي والمعرفة.

مشيراً معاليه إلى أن قطاع الفضاء يمثل أحد أهم تلك المجالات، ويعد ركيزة مهمة في اقتصادات المستقبل. وأضاف، إن ترحيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بمبادرة الإمارات بإنشاء «المجموعة العربية للتعاون الفضائي»، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليها العلماء العرب كأول مبادرة من مبادرات المجموعة؛ يعكس حكمة القيادة الرشيدة للإمارات، والتزامها الإيجابي والمثمر بدعم الجهود التنموية العربية، ودفع مسيرة العمل العربي المشترك من خلال مبادرات فعالة وملموسة تسهم في النهوض بالبلدان العربية، وتحقيق الازدهار للشعوب العربية.

وتوجّه معالي المنصوري بالشكر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على إشادته بجهود الإمارات ومبادراتها في هذا الإطار، ودعوته إلى مواكبة تلك المبادرات وحث العلماء العرب على الانخراط في مشروع القمر الصناعي والاستفادة منه، كما أثنى معاليه على تضامن وفود الدول العربية مع مبادرات الدولة في هذا الصدد.

مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤسس لقفزات علمية وعملية كبيرة في قدرات الدول العربية في قطاع الفضاء، وتعزز فرصها في الاستفادة منه لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، وتحسين حياة الفرد العربي، وتوسيع الموارد العربية في مختلف المجالات.

محاور

ناقش الاجتماع عدداً من المحاور الاقتصادية والاجتماعية الأخرى المطروحة على جدول أعماله، والمقرر رفعها إلى اجتماع القمة العربية الأحد المقبل، ومن أبرزها: الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ، وشرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية لكبار السن، وخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب المؤدية للإرهاب.