تعاون لمكافحة المنتجات المزيفة وتعزيز وعي المستهلكين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منظمة التجارة الخارجية اليابانية ومجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية لليابان عن توحيد جهودهما مع العديد من الجهات المختصة في دبي لمكافحة المنتجات المزيفة وتعزيز وعي المستهلكين والمتسوقين في الإمارات.

ويشكّل انتشار السلع الاستهلاكية المزيفة عبر الإمارات والمنطقة تهديداً حقيقياً للمستهلكين والاقتصادات المحلية لا سيما بعد إعلان الجهات المختصة في دبي مصادرة ملايين القطع من المنتجات غير الأصلية في عام 2018.

وقال ماسامي أندو، المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي: تمثل المنتجات المزيفة مشكلة حقيقية ينبغي وضع حد لها. ويجب على المستهلكين أن يكونوا أكثر حذراً ويتحققوا من جودة أي منتج عند اتخاذهم قرارات الشراء اليومية.

وقال العقيد عمر بن حماد، نائب مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات- شرطة دبي: نقوم كل عام بمصادرة كمية كبيرة من المنتجات المزيفة. وفي عام 2018 وحده، تمت مصادرة 3.36 ملايين قطعة من المنتجات غير الأصلية بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار درهم. ويُعد رفع مستوى وعي المستهلكين حول هذه المسألة بمثابة خطوة استباقية مهمة ونحن ملتزمون بتقديم الدعم الكاملة لمثل هذه المبادرات».

تعمل منظمة التجارة الخارجية اليابانية ومجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية لليابان من خلال التعاون مع الجهات المختصة في دبي مثل اقتصادية دبي وشرطة دبي وجمارك دبي على زيادة وعي المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة حول الآثار السلبية للمنتجات المزيفة، فضلاً عن تثقيف الجهات المختصة والمسؤولين والموظفين حول كيفية التفريق بين المنتجات الأصلية وغير الأصلية.

وقال جمال القيزي، مدير قطاع الملكية الفكرية بدائرة التنمية الاقتصادية: إذا قمت بشراء منتج مزيف، فأنت تدعم التجارة غير المشروعة. أما في حال قيامك بشراء المنتجات الأصلية، فإنك ستحصل على الفوائد الحقيقية، لهذا السبب، نحث جميع المستهلكين على شراء المنتجات الإلكترونية وقطع غيار السيارات الأصلية من المتاجر المعتمدة.

وتتوقع المنظمات المختصة العالمية أن تبلغ القيمة الإجمالية للمنتجات المزيفة 1.82 تريليون دولار حول العالم بحلول 2020.

توعية

في إطار التزامها بالمساهمة في محاربة المنتجات المزيفة وغير الأصلية في دولة الإمارات، نظمت منظمة التجارة الخارجية اليابانية أخيراً فعالية تفاعلية في مركز تسوق دبي فيستيفال سيتي لتعزيز وعي المستهلكين ومساعدتهم على التمييز بين المنتجات المزيفة والأصلية والحد من انتشار المنتجات المزيفة في الإمارات وعبر منطقة الشرق الأوسط.