داماك العقارية: تسليم أكبر عدد من الوحدات في تاريخ الشركة العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

أكد حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» أن دبي سوق محوري بالنسبة لنا، مشيراً إلى أن سوق العقار في الإمارة وصل إلى حالة من النضج خلال السنوات الماضية، ما جعلها مكاناً مفضلاً للإقامة بالنسبة للعائلات والمهنيين من مختلف المجالات، وفي داماك نحرص دوماً على بناء مجمعات سكنية متكاملة تلبي متطلبات هذا السوق. يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة أنها قامت بتسليم أكبر عدد من الوحدات في تاريخ الشركة العام الماضي.

وأضاف: واصلنا في العام 2018 استكمال مشاريعنا التي أطلقناها سابقاً، وملتزمون برؤيتنا تسليم منازل توفر أسلوبَ حياة مختلفاً يلبي تطلعات عملائنا.

وبهذه المناسبة، يسعدنا أن نشكر جميع شركائنا وموظفينا على مواصلة دعمهم لنا وإسهامهم في رحلة نجاحنا، وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل لقيادة الدولة الرشيدة لإطلاقها عدداً من المبادرات الاقتصادية خلال عام 2018، بفضل هذه المبادرات وجهود القيادة وقرارتها الوقائية لمواجهة التغيرات العالمية، نتطلع إيجاباً لرؤية نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019.

كانت النتائج المالية النهائية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أظهرت إيرادات إجمالية بقيمة 6.1 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الأرباح الصافية 1.15 مليار. وسجلت قيمة المبيعات المحجوزة للسنة ذاتها 4.3 مليارات درهم، وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 25.2 مليارا، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين 14.1 مليار درهم بسيولة بنكية بلغت 6.2 مليارات.

وقامت داماك خلال السنة المالية بتسليم 4100 وحدة، وهو أكبر عدد من الوحدات تنجزه وتسلمه الشركة خلال عام واحد. وتوزّعت الوحدات السكنية التي تمّ تسليمها بين برج «داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي»، و«داماك هايتس»، و«داماك ماجستين»، وبرج«أفانتي»، وعدد من الفلل والمباني متوسطة الارتفاع بمجمع «داماك هيلز» السكني.

وبلغ إجمالي الربح 2.1 مليار، فيما بلغ إجمالي هامش الربح 34.6% بسبب ارتفاع تكلفة بناء الفلل وتطوير المجمعات السكنية وانخفاض هامش الربح من الأراضي إلى الصفر. وخلال الفترة المالية، تم منح عقود تطوير بقيمة 6 مليارات دولار في مجمع «أكويا أوكسجين». وأسهمت هذه التطورات في تنويع الدور الذي تقوم به داماك، إذ استكملت الشركة بناء عدد من المرافق الترفيهية، ونظّمت مجموعة من الفعاليات داخل مجمع «داماك هيلز».