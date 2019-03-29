وفد «عجمان الرقمية» يطلع على الحلول الذكية في «ساحة الأفكار»

زار وفد من حكومة عجمان الرقمية، يتقدمهم عهود شهيل، المدير العام لحكومة عجمان الرقمية، مركز «ساحة الأفكار» في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

واطّلع الوفد على أحدث الحلول الذكية والابتكارات الرقمية والتقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يوفرها المركز، والتي تم تطويرها واستقدامها لتعزيز التحول الرقمي عبر جميع القطاعات والمجالات في دولة الإمارات. وكان في استقبال الوفد، فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي للشركة لحلول المؤسسات، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا للشركة.

وأكد فريدوني أن الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في تحولها الرقمي ولكن لا يزال هناك المزيد من الأشياء الجديدة التي تقدمها لنا الثورة الرقمية يوماً بعد يوم، والتي يمكننا استغلالها لإحداث تحولات إيجابية في مجتمعاتنا.

مضيفاً: «نسعى في الشركة إلى مواكبة التحولات السريعة وتسخير خبراتنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو بلوغ المستقبل المستدام بالاعتماد على التقنيات الناشئة والمتطورة إلى جانب توفير أحدث الابتكارات والحلول التي من شأنها تعزيز التحول الذكي لجميع الشركات والجهات الحكومية».

وقالت عهود شهيل إن الشركة ما زالت تبهرنا بإنجازاتها، لتعزز مسيرة التحول الرقمي في الدولة، مؤكدة أن مركز «ساحة الأفكار» استطاع أن يترجم الفكر الإبداعي لإدارة الشركة وموظفيها، ويعكس التطور الكبير الذي وصل إليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت إلى أننا في أمسّ الحاجة لأفكار ملهمة تصنع فارقاً مهماً ليس فقط على الصعيد المحلي بل عالمياً، كما سيكون لها دور مهم في تحفيز شركاء النجاح في عملية التحول الرقمي. دبي - البيان

زار وفد من حكومة عجمان الرقمية، يتقدمهم عهود شهيل، المدير العام لحكومة عجمان الرقمية، مركز «ساحة الأفكار» في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. واطّلع الوفد على أحدث الحلول الذكية والابتكارات الرقمية والتقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يوفرها المركز، والتي تم تطويرها واستقدامها لتعزيز التحول الرقمي عبر جميع القطاعات والمجالات في دولة الإمارات.

وكان في استقبال الوفد، فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي للشركة لحلول المؤسسات، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا للشركة. وأكد فريدوني أن الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في تحولها الرقمي ولكن لا يزال هناك المزيد من الأشياء الجديدة التي تقدمها لنا الثورة الرقمية يوماً بعد يوم، والتي يمكننا استغلالها لإحداث تحولات إيجابية في مجتمعاتنا.

مضيفاً: «نسعى في الشركة إلى مواكبة التحولات السريعة وتسخير خبراتنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو بلوغ المستقبل المستدام بالاعتماد على التقنيات الناشئة والمتطورة إلى جانب توفير أحدث الابتكارات والحلول التي من شأنها تعزيز التحول الذكي لجميع الشركات والجهات الحكومية».

وقالت عهود شهيل إن الشركة ما زالت تبهرنا بإنجازاتها، لتعزز مسيرة التحول الرقمي في الدولة، مؤكدة أن مركز «ساحة الأفكار» استطاع أن يترجم الفكر الإبداعي لإدارة الشركة وموظفيها، ويعكس التطور الكبير الذي وصل إليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت إلى أننا في أمسّ الحاجة لأفكار ملهمة تصنع فارقاً مهماً ليس فقط على الصعيد المحلي بل عالمياً، كما سيكون لها دور مهم في تحفيز شركاء النجاح في عملية التحول الرقمي. دبي - البيان