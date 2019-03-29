«العربية للتنمية والاستثمار» تمول محطات طاقة شمسية في أوكرانيا بملياري دولار

المصدر: دبي- البيان

وقعت الهيئة العربية للتنمية والاستثمار بدبي، أمس، اتفاقية تعاون مع شركة «STC ENERGY INK» الأوكرانية لبناء عدد من محطات الطاقة الشمسية في أوكرانيا، بقدرات إنتاجية تبلغ 170 ميغاواط، وواحد غيغا واط، وذلك بتعهد استثماري تنموي تقدر قيمته بملياري دولار.

وتضمنت الاتفاقية التي تم توقيعها في دبي، خطط تعاون مع مؤسسات القطاع الزراعي تهدف إلى تنمية الأرياف، وتعزيز مبادرات وبرامج التعاون المختلفة في أوكرانيا.

وتم توقيع الاتفاقية خلال فعالية أقامتها غرفة التجارة الأوكرانية في دبي بحضور عادل العتيبة رئيس مجلس إدارة الهيئة، ونتاليا تايكونوفا الرئيسة التنفيذية لشركة STC Energy، وأوليكسيل بيريفيزينتيف – وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، وأنور حسين، مدير الطاقة لدى الهيئة، والدكتور هداية الله بختاري من غرفة التجارة الأوكرانية، ويوري بولوريز السفير الأوكراني لدى الإمارات.

وقال العتيبة: «سيسهم المشروع في إنتاج الطاقة الخضراء، والحد من تكاليف توليد الطاقة بالمليارات، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أثره على التنمية الزراعية والريفية والمبادرات التعاونية لمحطات الطاقة الشمسية، وسنعمل على استغلال خبراتنا وكل مواردنا لإنجاح المشروع».

وقالت نتاليا تايكونوفا: «شارفت رحلتنا لتحويل أوكرانيا إلى منطقة للطاقة المتجددة على إيتاء ثمارها». و تم تعيين شركة سويس ألفا «Swiss Alpha Management» كمستشار مالي حصري ومجموعة تمويل المشروع.