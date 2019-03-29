فيتش: الإمارات هدفاً لصفقات الاندماج المالية المستقبلية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توقعت وكالة فيتش حدوث مزيد من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي في الإمارات، مشيرة إلى أنه يُعتبر الأكبر في منظومة مجلس التعاون، حيث بلغت الأصول نحو 2.7 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018 بزيادة قدرها 55 مليار درهم، بنمو 2% مقارنة بنهاية العام 2017.

وقال التقرير: «يُعتبر القطاع المصرفي في الإمارات مزدحماً نسبياً، حيث يعمل أكثر من 50 بنكاً في البلاد منها 23 بنكاً محلياً، وفي ظل هذه الخلفية، شهدت الدولة اندماج أكبر بنكين، مما يشير إلى أن الدولة لا تزال تنعم بمتسع كبير وإمكانية للنمو».

وأضاف: «في ضوء الأسس الاقتصادية الأساسية القوية، وتشديد اللوائح لتحسين أداء السوق والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، من المتوقع أن تظل الإمارات هدفاً لصفقات الاندماج المالية المستقبلية».

وقال التقرير الصادر بعنوان «عمليات الاندماج في بنوك الشرق الأوسط تواصل تسارعها»: على الرغم من تصاعد الرياح المعاكسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب انخفاض أسعار النفط، إلى جانب تشدد السيولة العالمية وتقلبات السوق المرتفعة، فإننا نتوقع استمرار النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال عام 2019 بشكل جيد، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3%، مقارنة بـ 2.6% في عام 2018، بدعم من المصدات المالية الكبيرة لمجلس التعاون وقدرتها على الاستفادة من الدعم الخارجي.

وأضاف: تمثل هذه أخباراً جيدة للتوصل إلى إبرام صفقات في القطاع المصرفي، وبالتالي تعزيز للحكومات التي تتطلع إلى تقوية أصول الخدمات المالية، مما يوفر بعض الراحة للاقتصادات المعتمدة على النفط، بينما كان التغير في القطاع بطيئاً في السابق، إلا أنه يشهد الآن تسارعاً.