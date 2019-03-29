3.3 مليارات سوق الأبنية الجاهزة في الإمارات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

بلغ حجم سوق الأبنية سابقة التجهيز والهياكل الحديدية في الإمارات 912 مليون دولار (3.3 مليارات درهم) 2018، وفقاً لتقرير «ريسيرش آند ماركتس» لأبحاث السوق.

وتوقع التقرير نمواً بنسبة 7.2% للسوق في الفترة من العام الجاري حتى 2024، وأن تصل قيمته إلى 1.4 مليار دولار.

ويتم تصنع الأبنية سابقة التجهيز عن طريق تجميع مكونات تشمل الحوائط والأسقف والسلالم وغيرها، ويتم تصنع تلك المكونات بعيداً عن مواقع البناء من خلال مصانع خاصة. ويتم دعم تلك الأبنية عن طريق أطر حديدية هيكلية تحتوي على زوايا وأعمدة ومواسير.

ورغم أن الأبنية سابقة التجهيز تصلح للعمليات المؤقتة، فيرى استخدامها بكثافة في الأبنية التقليدية من المكاتب والمدارس ودور العبادة. وتعتبر الأبنية سابقة التجهيز حلولاً مثالية للمواقع ذات المناخ والظروف المناسبة للبناء في الموقع.

ومن أهم العوامل التي تدفع نمو سوق الأبنية الجاهزة والهياكل الحديدية في الإمارات نمو مشاريع البناء العام الذي يهدف للتشجيع على تبني الوسائل المتقدمة في إنشاءات باستخدام المكونات سابقة التجهيز، وتساعد تلك الوسائل في تقليل زمن البناء والعمالة المدربة اللازمة لعملية البناء التقليدي. كما يساعد هذا الأسلوب في تقليل الخطاء البشرية والتكاليف العامة للمشروع مع تخفيف لافت أبناء والمواد الملوثة.

وتصنع مكونات الأبنية سابقة التجهيز عن طريق تقنيات متقدمة تسمح بمراقبة الجودة المرتفعة والمواصفات القياسية وزيادة العمر الافتراضي للمبنى.