«اتصالات» تجري محادثات لشراء حصة في «كازاك» الكازاخستانية

المصدر: دبي-أشرف رفيق

تجري شركة اتصالات، محادثات لشراء حصة في شركة الاتصالات الكازاخستانية (كازاك تيليكوم)، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وقال أحمد شان ياسيموف الرئيس التنفيذي لشركة «سامروك كازينا» الكازاخستانية، التي تملك الحصة الحاكمة في كازاك تليكوم، إن الأخيرة تنوي طرح اكتتاب عام في بورصة لندن.

وبحسب الوكالة، سوف يجتمع ممثلون عن شركة اتصالات وكازاك تليكوم في شهر مايو المقبل، من أجل تحديد الحصة التي سوف تشتريها الشركة الإماراتية. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، أن الطرح الأولي العام سوف يكون في شهر مايو.

وتملك سامروك كازينا نسبة 51 % من أسهم كازاك تليكيوم.