صناديق استثمار تخطط للتوسع في الإمارات 2019

المصدر: دبي - رويترز

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الإمارات ومصر على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما ستُبقي إلى حد كبير على انكشافها على بقية دول المنطقة عند المستويات الحالية.

وقال ستة من بين مديري الصناديق العشرة المشاركين في الاستطلاع الذي أجري هذا الشهر، إنهم سيزيدون مخصصاتهم لدولة الإمارات، وأوضح أحد المديرين أنه ينتقي بعض الأسهم المحددة بدلاً من تخصيص استثمارات للبلد بشكل عام. وتعافت سوق دبي هذا العام بفضل أرباح قوية للشركات المرتبطة بإعمار العقارية، وصعد مؤشر بورصة دبي 3.66 % منذ بداية العام.

وإقليمياً قال نصف مديري الصناديق إنهم سيزيدون استثماراتهم في مصر، وأحيت مصر برنامج الخصخصة الذي ظل خاملاً لأكثر من عشر سنوات، حيث باعت حصة نسبتها 4.5 بالمئة في الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان).

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 11.1% منذ بداية العام الجاري، متفوقاً في أدائه على الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. وقال أربعة من المديرين العشرة المشاركين في الاستطلاع إنهم سيزيدون مخصصاتهم للسعودية. وانضمت السوق السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل العام للأسواق الناشئة الأسبوع الماضي.

ويتوقع المديرون إلى حد كبير أن تظل استثماراتهم الإجمالية في الأسهم وأدوات الدخل الثابت بالمنطقة مستقرة.