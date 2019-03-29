«أدنوك» تطلب عروض حقل الضبعية خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة «ميد»، أن شركة «أدنوك البرية»، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سوف تطلب من الشركات المعنية، التقدم بعروضها لتنفيذ مشروع حقل الضبعية البري في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت أن تكلفة المشروع تقع بين 200 و300 مليون دولار، وسوف يساعد «أدنوك» على الاستمرار في الإنتاج في الحقل على المدى الطويل. وكانت شركات المقاولات قد أعربت عن الاهتمام بالمشروع منذ أسبوعين، وأضاف مصدر لـ «ميد» أن شركة أدنوك البرية، سوف تستغرق بعض الوقت حتى مرحلة «وثائق تأهيل الشركات».

لذلك، فإن الدعوة لتقديم العروض لتنفيذ العقد الرئيس، لا يمكن أن تكون قبل الربع الثالث من العام الجاري. وحقل الضبعية هو جزء من مجموعة حقول باب الشمالية الشرقية البرية، التي تشمل الرميثة والشنايل. وسوف يرفع هذا المشروع عدد الآبار، ويغير الحقول القياسية إلى مرافق لضخ المياه، وهذا العمل جزء من خطة الاستدامة في الإنتاج التي تطبقها أدنوك.