«هواوي»: هواتفنا من الجيل الخامس بالإمارات العام الجاري

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال علاء الشيمي، المدير التنفيذي ونائب الرئيس في مجموعة أعمال «هواوي» إنتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، إن الشركة ستطرح هواتفها المعززة بتقنية شبكات الجيل الخامس «5G» في الإمارات خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع تركيزها على تقنيتين جديدتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي، في إطار إسهامها في مسيرة التحول الرقمي بالدولة.

وأكد الشيمي، في تصريحات صحفية على هامش «يوم هواوي الإمارات 2019»، الذي عقد في أبوظبي، أن «هواوي» هي أول شركة تطرح شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم مع إنفاقها نحو 60 مليار دولار على مجال الأبحاث والتطوير خلال السنوات العشر الماضية، فيما بلغت إيراداتها عالمياً 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي.

مدن ذكية

وأوضح أن الشركة لديها في دبي 43 شريكًا لحلول محلية، منها حلول للمدن الذكية، والسلامة العامة، والنفط والغاز، والمرافق، وقطاعات النقل. ومساعدة العملاء على تقليل مخاطر قبول التكنولوجيا الجديدة. ومساعدة العملاء في العثور على مزود حلول الصناعة الأكثر ملاءمة من خلال عدد كبير من الشركاء الذين يعتمدون على منصة هواوي الرقمية.

تقنيات

وخلال «يوم هواوي الإمارات 2019» عرضت «هواوي» اثنتين من تقنياتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي أصبحت جاهزة للمساهمة في التحوّل الرقمي في جميع القطاعات بدولة الإمارات. والتقنية الأولى: «هواوي كلاود إنجن 16800» وهي عبارة عن أول مركز بيانات في العالم مخصص لتبادل البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقد صُمم هذا المنتج، المزوّد برقاقة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، لمساعدة الشركات على تسريع تحوّلها الرقمي من خلال تحسين كفاءة التدريب على الذكاء الاصطناعي بنسبة 40%، وتعزيز سرعة التخزين الموزّعة بنسبة 30%، وخفض النفقات الرأسمالية بنسبة 90%.

والتقنية الثانية هي «أوشن ستور دورادو 3000» وهي النظام الأوّل والأسرع على مستوى العالم في التخزين عبر وسائط الفلاش. وكان هذا النظام قد صُمم خصيصاً لمعالجة أعباء العمل الحرجة المتعلقة بمهام الشركات، كما توفر التقنية تحليلاً فائق السرعة لكميات ضخمة من البيانات من خلال ثلاث أنواع من الرقائق الذكية، مما يخفض الوقت اللازم لإصلاح الأعطال من ساعتين إلى عشر دقائق، كما يساهم في خفض إجمالي النفقات الرأسمالية بنسبة 65% وبفضل ما يتميز به هذا النظام التخزيني من أداء وموثوقية، فإنه يحقق توافراً بنسبة 99.9999%.

ويعد طرح هاتين التقنيتين أحدث إسهامات «هواوي» في مسيرة التحول الرقمي بالإمارات، حيث تدرك الشركة أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة هما ركائز استراتيجية لنجاح رؤية الإمارات للذكاء الصناعي 2031، وتعمل بنشاط على تعزيز برنامج شركاء القنوات.

حوسبة

كما أتاحت «هواوي» فرصة التعرف على منصة «أطلس لحلول الحوسبة الذكية». ومن بين العروض الأخرى «الكاميرا المُعرّفة بالبرمجيات» التي يمكن إعادة برمجتها واستخدامها في مجموعة من إجراءات الأمن والسلامة مثل «نقطة فحص الوجوه»، و«إدراك الوضع»، و«نقطة تفتيش المركبات» و«مراقبة أعمال النقل الذكي».

تحول رقمي

من جانبه، قال تشارلز يانغ، رئيس هواوي الشرق الأوسط: «نحن ملتزمون بتقديم أحدث تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي للمساهمة بنشاط في خطط التحول الرقمي في الإمارات نحو استراتيجية الإمارات 2031».