اختتام معرض مستقبل البناء في عجمان ودعوة لتنظيمه سنوياً

المصدر: عجمان - البيان

اختتمت أمس فعاليات معرض مستقبل البناء، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان بمشاركة 52 جهة من كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تكنولوجيا البناء المستدام ومدن المستقبل، وأوصى العارضون والمشاركون بضرورة تنظيم المعرض سنوياً، وزيادة أعداد الجهات العارضة المحلية والدولية.

كما أكد العارضون، أهمية تنظيم الدورات المتخصصة، وورش العمل خلال النسخ القادمة من المعرض، واستقطاب ممثلي المنشآت ذات العلاقة من ملاك ومهندسين وطلبة كليات الهندسة للتعرف إلى أحدث الوسائل والمنتجات المبتكرة والحديثة في بناء مدن المستقبل.

وشهد اليوم الختامي توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة عجمان وشركة ذا سفن لتقديم خصومات على خدمات الشركة لمنتسبي غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان، وقع المذكرة د.آمنة خليفة آل علي ـ عضو مجلس إدارة الغرفة، وعمر الفلاسي ـ شركة ذا سفن. وكرّم عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان الجهات الراعية والمشاركة، كما كرّم اللجنة المنظمة والمساهمين بنجاح المعرض، وأكد أن النجاح جاء نتيجة تكاتف الجهود وحرص الجهات الحكومية والخاصة في إبراز أهداف المعرض