«أراضي دبي» تعلن الفائزين بجائزة العقارات الخليجية 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أسماء الفائزين بالدورة الثالثة من «جائزة العقارات الخليجية 2019» في حفل أقيم أول من أمس، بحضور سلطان بن مجرن مدير عام أراضي دبي، وعدد من كبار مديريها التنفيذيين وممثلي الشركات والجهات المرشحة للجائزة، ونخبة من كبار الشخصيات والمهتمين بهذا المجال.

وشهد الحفل، تكريم الفائزين من 22 فئة، علماً بأن الدائرة تلقت ما يزيد على 100 ملف ترشيح، وقال سلطان بن مجرن: حققت النسخة الثالثة من «جائزة العقارات الخليجية 2019» أهدافها المحددة بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي حاضنة للابتكار والإبداع في جميع المجالات.

وأضاف: تمكنا من خلال هذه الجائزة من إبراز مكانة دبي والدولة بيئة مثالية لأفضل الممارسات العقارية المتفوقة، بما يضمن لنا المحافظة على ريادتنا وتميز قطاعنا العقاري على منافسينا. وحتى نتمكن من مواصلة هذا الزخم، فقد جاءت هذه الجائزة لتكون بمثابة منصة ملهمة تنطلق من دبي، لجعلها عاصمة اقتصادية عالمية، تناغماً مع المبادئ الثمانية للحكم والحكومة التي أعلن عنها سموه في مطلع العام الجاري.

وقالت هند المري، المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري في أراضي دبي: إن هذه الجائزة ليست موجهة لمنطقة الخليج فحسب، ولكنها تنبع من دبي قلب الخليج والعالم، ومما لا شك فيه أن سوق دبي العقاري متنوع ومبتكر وقادر على المنافسة العالية، ما يجعل مدينتنا الوجهة المثالية لمثل هذه الجوائز. ويهدف لقاؤنا إلى تكريم تلك الفئة من الأفراد والشركات ممن عملوا على إحداث تغيير في صناعة العقارات في المنطقة، وتميزوا بسمات قيادية ورؤية ثاقبة وطرق إبداعية والتزام مهني في تقديم خدماتهم لمتعامليهم والمجتمع. الفائزون

وفازت بأفضل مشروع عقاري (الإسكان الميسر) شركة بن غاطي للتطوير، وأفضل مشروع عقاري (الإسكان الفاخر) أتلانتس (النخلة 2)، وأفضل مشروع عقاري (فندقي)- «الراجحي الاستثمارية» (فندق شذا مكة)، وأفضل مشروع عقاري (على الخريطة)- سكني - بن غاطي للتطوير، وأفضل مشروع عقاري (على الخريطة) ــ متعددة الاستخدامات - رأس الخيمة العقارية (باي ريزيدنس)، وأفضل مشروع عقاري (التطوير الرئيسي) ــ دايموند ديفلوبرز (المدينة المستدامة)، وأفضل مشروع عقاري (على الخريطة) ــ تجاري وسكني ــ رأس الخيمة العقارية (باي ريزيدنس)، وأفضل مطور عقاري (مبادرة تجربة العميل) كايزن لخدمات إدارة الأصول، وأفضل مطور عقاري (التنمية المستدامة«البيئة») - دايموند ديفلوبرز (المدينة المستدامة)، وأفضل حملة تسويقية ــ سوق إكسترا، وأفضل شركة إدارة مرافق ــ إعمار لإدارة المجمّعات، وأفضل شركة إدارة جمعية الملاك ــ كايزن لخدمات إدارة الأصول.

وأفضل رب عمل في مجال العقارات ــ بن غاطي للتطوير، وأسعد منطقة سكنية - دايموند ديفلوبرز (المدينة المستدامة)، وأفضل إعلام عقاري ــ كايزن لخدمات إدارة الأصول، وأفضل أمين تسجيل ــ إنجاز أمين تسجيل عقاري، أفضل مشروع هندسة عمارية ــ مركز دبي التجاري العالمي، وأفضل بحث عقاري -دايموند ديفلوبرز (المدينة المستدامة)، وأفضل شركة استشارات عقارية ــ شركة جي إل إل، وأفضل تقنيات عقارية ــ هابي تيننت، الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العقارات ــ كايزن لخدمات إدارة الأصول، والفائز بشكل عام - دايموند ديفلوبرز (المدينة المستدامة).

وبذلك تكون المدينة المستدامة، حصدت 5 جوائز كبرى ومنها جائزة «أسعد منطقة سكنية» للسنة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى جائزة «الفائز العام»، و«أفضل مشروع عقاري» (التطوير الرئيسي)، و«أفضل بحث عقاري»، و«أفضل مطور عقاري» (التنمية المستدامة ــ البيئة). وتسلّم الجوائز فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفلوبرز».

تفاؤل

من ناحية أخرى، ومع بقاء فقط 81 أسبوعاً و 4 أيام تفصلنا عن معرض «إكسبو 2020» في دبي، يزداد منسوب التفاؤل لدى المستثمرين العقاريين وهو ما أكده اليوم الأخير من مهرجان دبي العقاري، الذي اختتم فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي والذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

ويعوّل المستثمرون على حقيقة أن المعرض العالمي سيستقطب 25 مليون زائر، ما سيولد معدلات طلب عالية على الوحدات العقارية في دبي باختلاف فئاتها. كما أن المبادرات الحكومية مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة والتأشيرة لمدة 10 سنوات هي عوامل مساعدة ستسهم في ارتفاع الطلب على العقارات وموازنة حجم العرض الحالي وفق مراقبين حضروا المهرجان.

تكريم

كرم معهد دبي العقاري سلطان بن مجرن، مدير عام أراضي دبي لرؤيته الواضحة ودعمه المستمر لجميع العاملين في الدائرة، كما نال جائزة شخصية العام العقارية 2019 القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية تقديراً لجهوده الحثيثة وإسهاماته المتواصلة في إحداث نقلة نوعية على صعيد التقاضي في سوق الإيجارات العقارية.