شراكة بين «الاتحاد للطيران» و«إيلنيوم» لتعزيز خدمات المسافرين

المصدر: لندن - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، وشركة إيلنيوم المتخصصة في توفير حلول تقنيات الأتمتة، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتطوير حلول مبتكرة على مستوى خدمات المسافرين ومناولة البضائع.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في لندن تقوم الاتحاد للطيران وإيلنيوم بإرساء علاقة طويلة المدى، بما يساعد الشركتين على اكتشاف فرص التعاون الممكنة وابتكار حلول سفر متطورة.

وتشمل مجالات التعاون الرئيسية مشاركة التقنيات بين «إيلينيوم» و«أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، شركة خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة «أمازون إنك» والاتحاد للطيران.

وسوف تقوم الشركات الثلاث سوياً بتسليط الضوء على المنصات والحلول المبتكرة التي تعتمد على التجربة الرقمية لتسيير تجربة المسافرين.

وفي إطار معرض مباني الركاب المقررة إقامته في لندن هذا الأسبوع، ستقوم الشركات الثلاث بتقديم عروض توضيحية عن جهاز الخدمة الذاتية لإتمام إجراءات السفر، الذي يعتمد على الأوامر الصوتية، إضافة إلى وحدة إلكترونية لتسليم أمتعة السفر وبوابة إلكترونية لإجراءات الصعود للطائرة، الأمر الذي يحدث ثورة كبرى في تجربة السفر.