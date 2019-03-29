الإمارات تتصدر إقليمياً بعدد الموظفات في الطيران

المصدر: دبي - البيان

يسعى عدد متزايد من النساء بحماس كبير لكي يصبحن جزءاً من صناعة الطيران التجاري التي تشهد طفرة استثنائية في أنحاء العالم، فيما تتصدر الإمارات إقليمياً في عدد النساء العاملات بقطاع الطيران.

وانتقلت النساء العاملات في المجال الجوي من العمل ضمن طواقم الضيافة على الطائرات، لتولي وظائف رئيسية ضمن قمرة القيادة، حيث نجد اليوم أن خمس عدد الطلاب الملتحقين لنيل رخصة طيار تجاري في الهند، وهي ثاني أكبر بلدان العالم لجهة التعداد السكاني، هن من النساء، وهي نسبة أعلى بكثير من نظيراتها في البلدان أخرى.

وتتمتع دولة الإمارات بعدد أكبر من النساء العاملات بصفة طيار، كابتن، مهندس طائرات، ميكانيكي طائرات، فني صيانة طائرات، ومراقب حركة جوية، وغير ذلك من الاختصاصات، مقارنة بالبلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طيران الإمارات

وتوظّف طيران الإمارات والمجموعة حالياً نحو 27,000 امرأة، أي ما يمثل 42% من القوة العاملة في المجموعة، بما في ذلك النساء العاملات بصفة طيار، اللائي يشتملن على أصغر إماراتية تعمل بصفة طيار وتشغل أكبر طائرة في العالم، وهي إيرباص إيه 380. ويصل عدد الإناث إلى أكثر من 60 من أصل أكثر من 4,000 من الطيارين العاملين لدى المجموعة.

من جانب آخر فإن أكثر من ثلث موظفي فلاي دبي، الناقلة الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، البالغ عددهم 3,770 موظفاً من النساء، تعمل أكثر من 1,000 منهن ضمن طواقم الضيافة، فيما تعمل أكثر من 30 منهن بصفة كابتن طيار أو مساعد طيار.

وتستخدم شركة طيران الاتحاد حالياً ما يزيد عن 2,850 امرأة إماراتية، بما في ذلك 50 امرأة تعمل بصفة طيار، وأول امرأة إماراتية مسجلة بصفة اختصاصية في طب الطيران، فيما تتضمن قائمة موظفي العربية للطيران أول امرأة إماراتية تحمل رخصة طيار متعدد الطواقم.

الدورة الـ 19

وسوف تنعقد الدورة الرابعة للجمعية العمومية لمنظمة نساء في الطيران بدبي في الأول من مايو، إلى جانب الدورة التاسعة عشرة لمعرض المطارات، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسوف تركز على الإسهام المتزايد للمرأة في مجال الطيران على مستوى العالم، وعلى تبادل أفضل الممارسات من أنحاء العالم لأكثر من 400 شخص من المتوقع مشاركتهم في دورة هذا العام في دبي.

وتتضمن الجهات الراعية كلاً من: إير بي بي، وإيرباص، وبوينغ، ومؤسسة دبي للفضاء، وفالكون لخدمات الطيران، وهانيويل، وإل إف في كونسالتنغ الاستشارية، وإم إس إي للطيران، وسافران، والمؤسسة السعودية لخدمات الملاحة الملاحة الجوية، وستراتا، وياه سات.