غرفة دبي تشدد على التوعية لتحقيق السلامة على الطرق

المصدر: دبي- البيان

نظمت «مجموعة عمل السلامة على الطرق» التابعة لشبكة الاستدامة ندوة خاصة في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، تحت عنوان «السلامة على الطرق وتعزيز وعي السائقين»، بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال والسائقين التجاريين على وجه الخصوص بتكتيكات القيادة الآمنة، بهدف التقليل من حوادث الطرق، وتسليط الضوء على أفضل ممارسات السلامة على الطرق باعتبار حوادث الطرق أهم تحديات المجتمع المعاصر، والحديث عن السلوكيات التي يتوجب على السائقين اتباعها لتفادي الحوادث، لأنهم العامل المساهم الأبرز في تحقيق السلامة على الطرق ومنها استخدام حزام الأمان.

وشهدت الورشة عرضين تعريفيين الأول حول تغيير سلوكيات السائق من أجل السلامة على الطرق، والتي قدمتها شركة «تريستار للنقل»، حيث غطى مواضيع شملت أسباب الحوادث وسلوكيات السائقين والقواعد الذهبية للقيادة الآمنة وحزام الأمان، في حين غطى العرض التعريفي الثاني موضوع «نظم السلامة في خدمات مواصلات الإمارات».

والذي قدمته مواصلات الإمارات حيث شمل العرض التعريفي نظام الأمان والحماية في العمل، ومراقبة أداء السلامة على الطرق، وأفضل ممارسات السلامة على الطرق واستخدام حزام الأمان.

أفضل الممارسات

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أن ورشة السلامة على الطرق حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاق مجموعة عمل السلامة على الطرق في 2014، لأنها تتناول موضوعاً هاماً يهم المجتمع وسلامة مختلف أفراده، حيث نظمت شبكة غرفة دبي للاستدامة حتى الآن 8 ورش وندوات تدريبية، وأطلقت حملتين للترويج لأفضل ممارسات السلامة على الطرق لأعضائها من الشركات.

وأوضح رتاب أن اعتماد أفضل ممارسات السلامة على الطرق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع نسبة الوعي لدى السائقين الذين مهما ازدادت كفاءة تقنيات الحماية المرورية، فإن دورهم يبقى الأساسي في تسخير هذه التقنيات لتوفير أقصى حماية لهم ولغيرهم على الطرقات، مؤكداً أن فرق عمل شبكة غرفة دبي للاستدامة تعمل لتوفير حلول للعديد من التحديات في بيئة الأعمال، من أجل تطبيق أفضل الممارسات المستدامة .

وقال روشان مينون، مدير ضمان الجودة والسلامة في مواصلات الإمارات: هدفنا حماية صحة وسلامة عملائنا وكوادرنا البشرية من خلال الاستثمار في التقنيات والمعدات الذكية، حيث يسهم هذا الاستثمار في خفض الحوادث المرورية. ونحن مستمرون بمراقبة وقياس عملياتنا لضمان تميزنا وتحسننا على الدوام.