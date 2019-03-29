«جمعية المحاسبين البريطانية» تبحث الابتكار في «المضافة»

المصدر: دبي- البيان

استضافت دبي مؤخراً المؤتمر الإقليمي الافتتاحي لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والذي جمع كبار أعضاء الجمعية، وأرباب العمل، والأطراف المعنية الرئيسية لمناقشة سُبل تأثير التكنولوجيا والابتكار على قطاع المال في الشرق الأوسط.

وشهدت النقاشات تركيزاً على استراتيجية دولة الإمارات للابتكار، وتفعيل آلية تدقيق الحسابات ودور المحاسبين المتطور، وتفعيل القيم من خلال التحوّل التكنولوجي «البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، القياس التحليلي»، والابتكار في مجال ضريبة القيمة المضافة، والاستفادة من التكنولوجيا والبرمجيات الفعّالة لتعزيز الأداء المالي، ومعرفة الحقوق القانونية «تأمين أصولك وحماية بياناتك».

وكشف المؤتمر الإقليمي عن رؤى شخصيات مثل جوي عجلوني، الشريك المؤسس لشركة «فيتشر»؛ وخافيير أنجلادا، المدير العام لشركة «أكسنتشر ديجيتال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ وفريق الابتكار في مجال التدقيق المحاسبي من «ديلويت ميدل إيست»؛ وجورج ستويانوف، الشريك الاستشاري لشؤون التحوّل في «جرانت ثورنتون» في الإمارات؛ بيار أرمان، مدير شؤون تطوير السوق في المجال الضريبي والمحاسبي لدى «تومسون رويترز»؛ ومنصور سروار، مدير شركة «سايج»؛ ودينو ويلكنسون، الشريك في «كلايد آند كو».

وقالت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيس لدى جمعية (ACCA): «تؤدي التكنولوجيا الثورية دوراً حاسماً في التحولات التي تشهدها قدرات القطاع المالي، غير أنه من الواضح أنّ المهنيين الماليين سيبقون في صُلب هذا التحول التقني، الأمر الذي يُتيح فرصة استراتيجية لفتح آفاق القيم والنمو في المستقبل».