«مايم كاست» تستعرض قدرات الاستقصاء بمؤتمر أمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمس شركة مايم كاست لأمن البريد الإلكتروني والبيانات أنها ستعرض للحاضرين خلال مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات، مركز التهديدات الذي كشفت عنه مؤخراً، وذلك إلى جانب عرض تقديمي يعرضه مارك فرنش، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي لأمن المعلومات.

ويمثل مركز التهديدات مجموعة من الخبراء العمليين في مجال الأمن الإلكتروني، يركزون في عملهم على استقصاء التهديدات بشكل يساعد المؤسسات في تحويل معلومات التهديد إلى قيمة تدعم أعمالها. ويستعرض فرنش خلال الفعالية أبحاثاً جديدة من مركز التهديدات ويشرح سبب أهمية استقصاء التهديدات لاستراتيجية الصمود في وجه الهجمات الإلكترونية في أية مؤسسة. وسيقدم عرضه بعنوان «تحويل معلومات استقصاء التهديدات إلى استراتيجية للصمود في وجهها» ظهر 2 أبريل في المنصة الرئيسية في الحدث.