دبي فستيفال سيتي مول يستضيف «الفطيم ميجا سوق» مع خصومات حتى 90 %

المصدر: دبي- البيان

كشف دبي فستيفال سيتي مول، عن استضافة فعالية «الفطيم ميجا سوق»، التي بدأتها مجموعة الفطيم لتجارة التجزئة أمس وتستمر 3 أيام، حيث سيتسنى للمتسوقين، طيلة عطلة نهاية الأسبوع، فرصة الحصول على عروض وخصومات مذهلة تصل حتى 90% على الأزياء ومستلزمات الرياضة والأطفال، والإكسسوارات ومستحضرات التجميل التي تحمل توقيع أهم متاجر التجزئة العالمية.

وسيقام السوق في الطابق الأول من المركز التجاري، بالقرب من محل «زارا» ليجمع نخبة من أهم العلامات التجارية التي ستوفر عروضاً وخصومات مذهلة لمدة 3 أيام، ويبرز من بين المشاركين علامة النيويوركية «بيبي» و«كيت سبيد» و«روبنسونس»، أكبر متجر متعدد الأقسام في الإمارات، إلى جانب متجر التجزئة للأزياء الراقية «بولو رالف لورين»، والمصممة البريطانية ستيلا مكارتني، وعلامة «تي» للمصمم الأمريكي ألكساندر وانج، بالإضافة إلى المصممة هايدي كلوم والمصمم الإيراني إيلي طهاري. كما توفر السوق للعملاء أحدث منتجات التجميل من علامة «مس ميلا»، إلى جانب الساعات الفاخرة من تصميم «فيليب شتاين» و«فوسيل» و«كولبر» و«ويستار». .