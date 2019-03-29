أبوظبي الوطنية للتأمين تحصد جائزة التميّز في التحوّل الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أضافت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين جائزة مميزة إلى قائمة جوائزها في قطاع التأمين، وذلك بعد أن حصدت مؤخراً جائزة التميّز في «التحوّل الرقمي في التأمين»، في حفل جوائز منتدى فينوفيكس الشرق الأوسط 2019، الذي نظمته شركة «إكسبيكس»، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات القائمة على المعرفة وإدارة الفعاليات والاستشارات.

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تؤكد الجائزة النجاح الكبير الذي حققته الشركة والجهود المستمرة المبذولة لتوظيف التحول الرقمي».

ويهدف حفل جوائز فينوفيكس إلى تقدير جهود مختلف الأفراد والمؤسسات ومقدمي الخدمات في القطاع المالي، فضلاً عن تكريم الرواد الذين أسهموا في إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية.