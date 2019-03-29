«مبادلة للاستثمار» تدرس التصرف في شركة نوفا الكندية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تدرس شركة مبادلة للاستثمار خيارات التصرف في شركة نوفا الكندية للكيماويات والبلاستيك التي تملكها، وتصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وفق ما ذكرته بلومبرغ، نقلاً عن مصادر.

وتتشاور «مبادلة للاستثمار» مع مستشارين ماليين لدراسة الخيارات المتاحة، بما في ذلك بيع حصة لصندوق معاشات كندي أو أي شركة أخرى تعمل في المجال نفسه، وفق المصادر. وأضافت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد، ويمكن أن تقرر كمبادلة الاحتفاظ بشركة نوفا للبلاستيك.

واشترت «مبادلة» شركة نوفا الكندية عام 2009، وأصبحت من أهم أصولها استثمارية بعد استفادة الشركة التي تتخذ من كلجاري مقراً لها من الطفرة في النفط الرملي في أمريكا الشمالية. ولم يعلّق متحدث باسم «مبادلة» على النبأ.