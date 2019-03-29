شركة عالمية تفتح محطة صيانة طائرات في مطار دبي

المصدر: دبي ـ البيان

تفتح شركة «إف إل تكنيكس» العالمية لصيانة وإصلاح وعمرات الطائرات، محطة صيانة في مطار دبي الدولي. وذكرت مجلة إفياشن أن «إف إل تكنيكس» وقعت اتفاقية لبدء عملية إنشاء محطة الصيانة، التي تبدأ العمل بدورها الشهر المقبل.

وسوف تقوم المحطة بتوفير خدمات الصيانة لشركات الطيران الأجنبية والمحلية. وتعد هذه خطوة وعلامة مهمة بالنسبة لشركة «إف إل تكنيكس»، حيث إن منطقة الشرق الأوسط من أسرع أسواق العالم للطيران نمواً، وتقع الإمارات في مركز تلك المنطقة.

وتوقعت كل من شركة بوينغ وشركة إيرباص نمواً كبيراً للطيران في المنطقة، وتعتبر «إيرباص» دبي ثاني أكبر مراكز العالم للطيران. وقال زيلفيناس لابيناسكا، رئيس تنفيذي شركة «إف إل تكنيكس»، في بيان «إن مدينة دبي شديدة الأهمية لنا ويسعدنا أن نتواجد في ثاني أسرع مركز عالمي للطيران نمواً.