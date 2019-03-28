دبي ضمن أفضل وجهات المغامرة في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدّرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها أفضل وجهة للمغامرة، محتلةً المركز 11 في قائمة أفضل وجهات المغامرة، التي نشرها موقع ترافيل بلس «Travel Pulse» الأمريكي، وضمّت 15 وجهة. وقال الموقع: «بصفتها المدينة الأكثر تقدماً في الشرق الأوسط، تعد دبي مركز المغامرة والأنشطة المليئة بالحيوية والمتعة».

ويمكن لخدمة تنظيم الأنشطة في أتلانتس النخلة، المنتجع الفاخر على جزيرة النخلة الأسطورية، ترتيب جولات بطائرات الهليكوبتر على أشهر معالم المدينة، ورحلات السفاري الصحراوية التراثية، التي ستعطي لمحة عن دبي، كما كانت قبل 50 عاماً.

ونمت مغامرة السفر على قدم وساق في السنوات الأخيرة، وفي عام 2016، بلغت قيمة سوق السياحة العالمية للمغامرة نحو 445 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.3 مليار دولار بحلول عام 2023، وفقاً للعديد من التقارير، ومما زاد تأكيد هذا النمو أن أغلب منظمي الرحلات السياحية، الذين شاركوا في دراسة اتجاهات 2018، الصادرة عن Adventure Travel Trade Association، قالوا إن أعمالهم تنمو، إذ ربط ما لا يقل عن 40% من المشاركين، النمو بزيادة عدد المسافرين الجدد.