استثمار إماراتي في مناطق لوجستية وتجارية بمصر

المصدر: القاهرة - البيان

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر نجاحه في جذب استثمارات خارجية من الإمارات، وفرنسا، واليونان.

وكشف الجهاز عن ترسية 6 مناطق لوجيستية / تجارية في محافظات الفيوم، والمنوفية، والشرقية، والأقصر، والبحيرة، والدقهلية على مجموعة من المستثمرين والمطورين من هذه الدول لإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية بقيمة استثمارية تقدر بــ 30 مليار جنيه.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه للمرة الأولى منذ إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية يتم ترسية 6 مناطق استثمارية في 6 محافظات، حيث تنافس عليها 14 شركة محلية وإقليمية وأجنبية، موضحاً أننا بذلك نصل إلى تغطية تجارية لـــــ11 محافظة من إجمالي 27 محافظة.