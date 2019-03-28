بيانات «هيئة الاتصالات» تطالب بالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إلى الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر التواصل، مع الجهات المختصة، مشددةً على ضرورة أن يكون مستخدمو الهواتف والأجهزة اللوحية، على دراية بقوانين وتشريعات الدولة للحماية من هذه النوعية من الجرائم.

وشددت الهيئة على ضرورة عمل نسخة احتياطية من البيانات بشكل دوري، والتقنين من مشاركة البيانات الحساسة أو الشخصية على مواقع التواصل، مع ضرورة الاستغناء عن الوسطاء، والتواصل مباشرة مع الشركة قبل إعطاء البيانات الشخصية، إلى جانب التأكيد على ضرورة إدارة الحساب بصفة شخصية.

ونصحت الهيئة بضرورة تغيير كلمة المرور في تطبيق «إنستغرام»، إذا ظهرت رسالة تحذيرية من القائمين على التطبيق، مشيرةً إن الرسالة التحذيرية تعني أن إدارة الإنستغرام قد اكتشفت ثغرة قد تكون أدت إلى كشف كلمة المرور.

ونوهت بأنه حال عدم تغيير كلمة المرور، قد يتعرض الحساب للاختراق. وانخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات خلال يناير وفبراير إلى 35 هجمة الشهرين الماضيين، مقابل 86 هجمة في نفس الفترة من 2018.