طيران الإمارات تتأهب لقفزة مسافري الربيع

المصدر: دبي - البيان

تتوقّع طيران الإمارات أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري، وتشهد حركة الركاب المغادرين تصاعداً اعتباراً من غد الجمعة مع بداية موسم عطلات الربيع، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب 42 ألف مسافر، لذا دعت الناقلة المسافرين لضرورة الوصول والوجود في المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

وسيستمر الارتفاع حتى يوم الثلاثاء 2 أبريل، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب 205 آلاف مسافر، وعدد القادمين إلى دبي وعبرها خلال هذه الفترة 160 ألف مسافر.

ودعت طيران الإمارات إلى ضرورة أن يضع الركاب في اعتبارهم ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار، وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً كانت درجة سفرهم.

وأوضحت الشركة أن الكاونترات يتم غلقها قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبَل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة. ويتمكن العملاء عبر العالم من عمل إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48- 90 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة.

وتتوفر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم على 16 كاونتر ضمن مواقف السيارات، كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى رقم 3 اختيار تسليم أمتعتهم في واحد من 46 كاونتر مخصصاً لركاب الدرجة السياحية أو الكاونترات المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خلال الفترة بين 6 ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع.

أما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت طيران الإمارات مناطق لإنهاء إجراءات السفر تقع في المبنى رقم 3 في المنطقة 2.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل. والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً كانت درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد.