الإمارات وغرينلاند توقعان اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية

المصدر: كوبنهاغن - وام

وقعت الإمارات وحكومة جزيرة غرينلاند على اتفاقية تبادل المعلومات في المسائل الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي.

وقع الاتفاقية فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك بالنيابة عن وزارة المالية، وليدا لينيرت ممثلة حكومة غرينلاند في مملكة الدنمارك، وذلك بمكتب الممثلية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ومن شأن الاتفاقية أن تعزز التعاون الاقتصادي وتذلل العقبات وتزيد من المكتسبات والتسهيلات لتدفق رأس المال بين البلدين لصالح المواطنين فيهما. وتعد الاتفاقية ترجمة فعلية لإيمان الإمارات بالدور المحوري لمثل تلك الاتفاقيات في تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، ومثالاً حياً على العضوية النشطة لدولة الإمارات في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.