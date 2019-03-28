بعثة تجارية كبيرة إلى منتدى أعمال أمريكا اللاتينية ببنما

المصدر: دبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، تنظيم بعثة تجارية رفيعة المستوى من الإمارات تضم مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية وكبار رجال الأعمال، إلى بنما الشهر المقبل للمشاركة في النسخة الثالثة للمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، والتعرف على آفاق وفرص النمو في العديد من الأسواق الواعدة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ومن المقرر أن تبدأ زيارة الوفد التي تستمر لمدة أسبوع اعتباراً من 7 أبريل، استعداداً للمشاركة في النسخة الثالثة من المنتدى الذي تنظمه غرفة دبي خلال الفترة بين 9-10 أبريل في مدينة بنما.

وتعد مواضيع الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والطاقة المتجددة والبنية التحتية ضمن قائمة أبرز مجالات التعاون المشترك بين الإمارات وأمريكا اللاتينية، حيث سيتم بحث كل تفاصيل وجوانب التعاون في هذه المجالات خلال الزيارة.

ويتضمن جدول أعمال الوفد الإماراتي خلال الزيارة التعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية في أسواق أمريكا اللاتينية الزاخرة بالكثير من الإمكانات الواعدة بالنسبة للشركات والتجار في دولة الإمارات.

وسيتم خلال النقاشات التطرق إلى جوانب تتعلق بتعزيز حجم صادرات وإعادة صادرات دبي غير النفطية إلى أسواق أمريكا اللاتينية لتتجاوز 2.1 مليار درهم التي سجلت في العام 2018.

ويضم الوفد المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية نيابة عن معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إلى جانب ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام الغرفة، وهشام الشيراوي، الرئيس التنفيذي لمشاريع الواحة، وعيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة «عيسى الغرير للاستثمار»، وعبد الحميد صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة أحمد صديقي وأولاده، ويحيى لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة س. س. لوتاه، وفهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.

وأحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لواحة دبي للسيليكون، ومجموعة من كبار مديري وموظفي موانئ دبي العالمية، وإكسبو، ومبادلة، ومجموعة كانو، ومجموعة عباسي، وشركة «دو» وغيرها من الشركات والمؤسسات في الدولة.

ويتضمن جدول أعمال الوفد التجاري زيارات إلى قناة بنما، ومدينة المعرفة، ومنطقة كولون الحرة، حيث ستتاح لأعضاء الوفد فرصة الاطلاع على واقع النشاط التجاري والاقتصادي والفرص الاستثمارية في بنما.

وقال المهندس محمد الشحي إن الإمارات ترتبط بعلاقات تعاون متميزة مع دول أمريكا اللاتينية قائمة على احترام المصالح وتحقيق المنفعة المتبادلة.

مشيراً إلى الأهمية المتزايدة التي بات يكتسبها المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية ومساهمته الفعّالة عبر دورتيه السابقتين في تسليط الضوء على أبرز الفرص التجارية والقدرات الاستثمارية التي يتمتع بها الطرفان ومناقشة إمكانية الشراكات والربط بين مجتمعي الأعمال بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، منها الطيران وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية والقطاع الزراعي ومجالات الأمن الغذائي، وأيضاً صناعة الحلال.

إمكانات كبيرة

وقال حمد بوعميم إن المنتدى فرصة مهمة لرجال الأعمال في الإمارات للاطلاع على الإمكانات الكبيرة الموجودة في أسواق أمريكا اللاتينية والتواصل مع كبار صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة.

وأضاف: نتطلع إلى بناء شبكة من العلاقات الاستراتيجية التي تدعم الشركات في دبي، وتتيح لها معرفة المزيد عن فرص التجارة والاستثمار في الأسواق العالمية. كما نعمل على التعريف بدور ومكانة دبي من خلال مكاتبنا الخارجية، وتسهيل إقامة المزيد من العلاقات والروابط التجارية مع دبي، واستقطاب المزيد من الشركات لتتخذ من الإمارة مقراً لها ومنصة لإدارة عملياتها في المنطقة.

فالوفد المشارك في المنتدى سيطلع عن كثب على الفرص الاستثمارية، ويعقد لقاءات مباشرة مع صنّاع القرار والمستثمرين لبحث تأسيس شراكات اقتصادية تجارية مشتركة.

موقع استراتيجي

ومن جهته قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: تعد بنما بلداً مهماً جداً لنا بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي، ونحن نتابع باهتمام الاستثمار الذي تقوم الحكومة بضخه في قناة بنما والمرافق اللوجستية المحيطة بها.

وتمتلك موانئ دبي العالمية حضوراً فاعلاً على امتداد أمريكا الجنوبية وجمهورية الدومنيكان، حيث تعد هذه المنطقة جزءاً أساسياً من شبكتنا بسبب امتلاكها الكثير من القدرات وتوفيرها لقيمة عالية لعملائنا. وسيكون هذا المنتدى مهماً بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية بشكل عام وبنما ودبي على وجه التحديد، لذا نتوجه بالشكر لغرفة دبي على جهودها المستمرة في البحث عن فرص تجارية خارج الدولة، وعملها الدؤوب للتعريف بمكانة دبي على الساحة الاقتصادية العالمية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: تمثل بنما بوابة مهمة يمكن من خلالها الوصول إلى العديد من الفرص التجارية الواعدة في أمريكا اللاتينية، مشيراً إلى العديد من القواسم المشتركة بين كل من بنما ودبي بصفتهما محطتين تجاريتين عالميتين توجد فيهما مجموعة من أهم المناطق التجارية الحرة في العالم.

لافتاً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يبحث بشكل مستمر عن الفرص التجارية في أمريكا اللاتينية وتعزيز مكانة دبي بوابة لإعادة التصدير لمنتجات القهوة التي يتم تصديرها من دول أمريكا اللاتينية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

استثمار الغد

تنظم غرفة دبي المنتدى بالشراكة مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية تحت شعار «استثمار الغد في وجهات المستقبل»، ويشارك فيه مجموعة من رؤساء الدول والوزراء وصناع السياسات وقادة الأعمال ورواد الأعمال والخبراء وكبار صنّاع القرار من الإمارات ودول أمريكا اللاتينية. ويشهد المنتدى على مدى يومين مجموعة من العروض التقديمية.

والجلسات النقاشية التي تتناول أبرز الاتجاهات الاقتصادية التي تقود النمو والتطور في أمريكا اللاتينية، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه المنطقة. وستشارك الشركات من دولة الإمارات ومن أمريكا اللاتينية في اجتماعات عمل ثنائية تقام على هامش أعمال المنتدى.