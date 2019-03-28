«كَفو» توفر خدمة متنقلة للتزود بالوقود لملاك اليخوت والقوارب في «نخلة جميرا»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة «نخيل» للتطوير العقاري اتفاقية مع شركة «كَفو» الإماراتية للوقود المتنقل التي تعتمد على استخدام تطبيق الهاتف المحمول لإعادة التزود بالوقود عند الطلب، وذلك لخدمة المئات من ملاك اليخوت والقوارب في «نخلة جميرا» بدبي.

وبموجب الاتفاقية التي وقّعها سانجاي مانتشاندا، الرئيس التنفيذي لشركة «نخيل»، وراشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كَفو»، سيتم منح شاحنات «كَفو» التي تغطي بشكل متزايد المناطق في دبي وعجمان والشارقة، للدخول وبشكل حصري لمراسي «نخلة جميرا شرق وغرب» التي تستوعب أكثر من 550 قارباً ويختاً.

وتتوفر الخدمة الجديدة في الموقع بين الساعة 6 صباحاً و12 منتصف الليل، وتقدم لملاك القوارب واليخوت طريقة سريعة ومريحة وموفرة للوقت والجهد للتزود بالوقود أو الديزل من خلال تنزيل تطبيق الشركة على الهاتف ومن دون الحاجة إلى الوجود بشكل شخصي، حيث كان يتعين على الملاك في السابق التوجه إلى مكان آخر عبر رحلة تمتد لمدة نحو ساعة للوصول إلى أقرب نقطة للتزود بالوقود.

وقال سانجاي مانتشاندا، الرئيس التنفيذي لشركة «نخيل»: من المتوقع أن يتضاعف عدد ملاك القوارب واليخوت في الإمارات ليصل إلى 20000 بحلول 2025، ونحن نواصل التوسع في أعمالنا البحرية والترفيهية من خلال استثمارنا نحو 180 مليون درهم في المراسي الجديدة في «نخلة جميرا» و«جزر ديرة»، ليصل العدد الإجمالي للأرصفة البحرية إلى أكثر من 1200.

وفي الوقت نفسه، نحن نعمل على تعزيز الخدمات المقدمة للعدد المتنامي من عملائنا في المراسي، كما أننا على ثقة بأنهم سيرحبون بهذه الاتفاقية الموقعة مع شركة «كَفو».

وقال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كَفو»: «نهدف لجعل حياة الناس سهلة وذكية وأكثر كفاءة، وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، بعد النجاح الهائل الذي حققته خدمة إعادة تزويد السيارات بالوقود، والآن نتقدم خطوة إلى الأمام من خلال توفير الخدمة نفسها إلى القوارب واليخوت، ما يوفر الوقت الثمين للملاك، ويساعد أيضاً على الحفاظ على البيئة».