غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون مع المغرب

المصدر: عجمان - البيان

استقبل عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، فاطنة الكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان في المغرب على هامش مشاركة الوفد في معرض «مستقبل البناء»، والذي تنظمه غرفة عجمان بمشاركة 52 جهة من كبرى الشركات المحلية والدولية والمتخصصة في البناء والتشييد والنقل والمواصلات في بافيليون مارينا 1 بمنطقة الزوراء.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان، ناصر الظفري المدير العام بالإنابة ومحمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال ـ رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات معرض مستقبل البناء.

وخلال اللقاء المشترك بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون وضرورة المشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة التي تُنظم في البلدين وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والفرص الاستثمارية وعقد اللقاءات المستمرة بين رجال الأعمال بهدف عقد الشراكات وتبادل الخبرات والزيارات، وأكد الطرفان أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لاسيما في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري.

واستعرضت فاطنة الكحيل عدداً من مشاريع الإسكان القائمة في المملكة المغربية وجهود الجهات المعنية في تطوير قطاع العقارات. وأشادت بمستوى التنظيم والمشاركات المتنوعة التي يشهدها معرض مستقبل البناء، موضحة أن نوعية هذه المعارض من شأنها أن تضيف الكثير إلى تطوير قطاع البناء والتشييد وتعتبر فرصة للاطلاع على أحدث الأدوات والوسائل الحديثة والمبتكرة إلى جانب تبادل الخبرات والشراكات بين الجهات العارضة. ووجهت الدعوة لغرفة عجمان ورجال الأعمال والشركات العقارية في الإمارة لزيارة المغرب للتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث الشراكة والتعاون بين رجال أعمال الطرفين.