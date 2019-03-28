تفاهم بين «الوطني للإعلام» و«مؤسسة الإمارات» لدعم المشاركة بإكسبو بكين

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع المجلس الوطني للإعلام ومؤسسة الإمارات مذكرة تفاهم بشأن تعزيز العمل التطوعي وإشراك متطوعي برنامج «تكاتف»، أحد البرامج التابعة للمؤسسة، في تشغيل جناح الإمارات في معرض إكسبو 2019 بكين بالصين ليكونوا سفراء يعكسون قيم التسامح والوجه الثقافي والحضاري للإمارات، من خلال قيامهم باستقبال ضيوف الجناح والترحيب بهم.

وقّع المذكرة الدكتور راشد النعيمي المفوض العام لجناح الإمارات في إكسبو بكين، وميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات بمقر المؤسسة بأبوظبي. وتهدف المذكرة إلى دعم وتشجيع العمل التطوعي والتركيز على مشاركة القيادات الشابة في إدارة الجناح وتشغيله، بما يسهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا على أتم الاستعداد للمشاركة في إدارة جناح الدولة في إكسبو دبي العام المقبل.