«دبي لصناعات الطيران» تعيد شراء أسهم بـ 918 مليوناً

أعلنت مؤسسة دبي لصناعات الطيران أنها أعادت شراء أسهم عادية لها بقيمة 250 مليون دولار( 918 مليون درهم)، كما أعلنت أكبر شركة لتأجير الطائرات في الشرق الأوسط في بيان أمس، أنها تسلمت 250 مليون دولار، هي جزء من المدفوعات المبكرة من جانب مساهمين معينين.

وقال فيروز طرابور الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إننا ملتزمون بالحفاظ على ميزانية قوية والحصول على أفضل مستوى من الأرباح والعائدات والقوة المالية.

وأضاف أن إعادة شراء أسهمنا في هذا الوقت تتيح لنا الفرصة لأفضل استغلال لرأس المال الذي نحتاجه لإدارة أعمالنا بكفاءة عالية. دبي - البيان