الربيع يقفز بأعداد مسافري طيران الإمارات والذروة الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

تتوقّع طيران الإمارات أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري، وتشهد حركة الركاب المغادرين تصاعداً اعتباراً من غد الجمعة مع بداية موسم عطلات الربيع، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب 42 ألف مسافر، مطالبةً المسافرين بضرورة الوصول والوجود في المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

وسوف يستمر الارتفاع حتى يوم الثلاثاء 2 أبريل، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب 205 آلاف مسافر، وعدد القادمين إلى دبي وعبرها خلال هذه الفترة 160 ألف مسافر.

ودعت طيران الإمارات إلى ضرورة أن يضع الركاب في اعتبارهم ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار. وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً كانت درجة سفرهم.