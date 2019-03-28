الرواتب الاتحادية يوم 30 من كل شهر

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، لـ«البيان الاقتصادي»، قرار الوزارة بتوحيد تاريخ صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية لتصبح يوم 30 من كل شهر اعتباراً من مارس الجاري.

وأصدرت وزارة المالية تعميماً أمس حددت فيه مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية على أن تقوم الجهات المعنية بتحويل الموارد المالية المخصصة للرواتب يوم 29 من كل شهر لتصرف في اليوم التالي. ويتم تقديم موعد الصرف إذا صادف يوم عطلة.

وبحسب الإحصاءات المالية للحكومة زادت تعويضات العاملين (الرواتب) 7.9% إلى 80.75 مليار درهم نهاية 2018، مقارنة بنحو 76.1 ملياراً 2017.