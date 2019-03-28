«مبادلة»: فرص واعدة في آسيا

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت شركة مبادلة للاستثمار«مبادلة»، وجود فرص استثمارية واعدة في الصين وآسيا عموماً.

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب للشركة، إن «مبادلة» مهتمة بالاستثمار في الصين، والبحث عن شركاء مناسبين، خاصة في قطاعات التقنية الجديدة.

وأضاف المبارك، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، خلال قمة الاستثمار في آسيا، التي عقدت مؤخراً في هونغ كونغ، أن الصين هي أكبر شريك تجاري للإمارات، وأن العلاقات بين البلدين ممتازة، وتطورت بشكل كبير في السنوات الماضية، حتى أصبحت بكين أكبر شريك تجاري للإمارات. وأضاف أنه تمت زيارة عدة مدن صينية، مثل هونغ كونغ وشانغهاي وغيرها، بحثاً عن هذه الفرص الاستثمارية والشركاء التجاريين.