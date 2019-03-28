«دي إكس بي إنترتيمنتس» تستهدف التعادل النقدي 2020

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتيمنتس، أن العام 2018 الذي يعد أول عام تشغيلي للشركة بشكل كامل، شهد تحقيق تقدم ملحوظ في تحسين الأداء العام للشركة من الناحية المالية والتشغيلية لأهم أصول شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، الوجهة الترفيهية دبي باركس آند ريزورتس.

وقال إن جميع الألعاب والمناطق الترفيهية شُغلت بالكامل منذ بداية العام بالتزامن مع تحقيق فندق لابيتا التحسن في معدل الإشغال.

وأشار إلى أن جميع مبادرات إدارة التكاليف التي تشمل إعادة التفاوض مع عقود الموردين الرئيسين وإدارة رأس المال البشري أثرت بشكل جيد على هيكل التكاليف، إضافة إلى تعزيز هيكلة رأس مال الشركة، التي تشمل إعادة جدولة ديون الشركة وضخ سيولة بقيمة 1.2 مليار درهم على شكل سندات قابلة للتحويل من المساهم الرئيس مِراس.

وقال: يسرني الإعلان عن نجاح استراتيجية استقطاب الزيارات من السوق المحلي، حيث بلغت نسبة الزيارات من السوق المحلي 60% من إجمالي الزيارات لهذا العام، ومع ذلك فإننا بحاجة إلى التركيز على استقطاب الزيارات من السوق الدولي التي ستسهم في تحقيق إيرادات أعلى للشركة.

إضافة إلى أنها ستسهم في وصولنا لنقطة التعادل النقدي خلال النصف الثاني من العام 2020، ومن ثم فإن تركيزنا في عام 2019 سينصب على زيادة الزيارات من السوق الدولي مع الحفاظ على مستوى هيكل التكاليف.

وأشار إلى ارتفاع أعداد الزيارات بنسبة 22% لهذا العام، ووصل معدل الإشغال في فندق لابيتا إلى 60% مقارنة بمعدل إشغال 35% في العام السابق، وإلى جانب تحقيق تحسن في الخسائر ما قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات.

حيث انخفضت بنسبة 50%. وأضاف: نتيجة لمراجعتنا الاستراتيجية، سيتم تقديم مقترح خاضع لموافقة مساهمي الشركة لتوسعة متنزهي موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي، حرصاً على توفير أفضل قيمة لمساهمينا، حيث من المقترح إضافة ألعاب جديدة ستحطم الأرقام القياسية العالمية، ومن شأنها أن تعزز الخيارات الترفيهية في الوجهة.

وقال: بينما نشعر بأنه سابق لأوانه تقييم الأداء المستقبلي لأصول الشركة التي تعد أصولاً استثمارية طويلة المدى، قمنا على هذا الأساس بتخصيص انخفاض في القيمة - غير نقدي - بقيمة 991 مليون درهم للمرحلة الأولى من تطوير وجهة دبي باركس آند ريزورتس، إضافة إلى ذلك تخصيص انخفاض في القيمة - غير نقدي - بقيمة 551 مليون درهم إماراتي، وذلك انعكاساً للتغير الذي طرأ على مشروع «سيكس فلاجز دبي».

وستنعقد الجمعية العمومية للمساهمين في 24 أبريل 2019، حيث سيطلب من المساهمين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة على إعادة توجيه عائدات زيادة رأس المال ومقترح تحسين المتنزهات الترفيهية.

تركيز في 2019

وقال إننا في عام 2019 سنواصل تركيز جهودنا على استقطاب الوجهة للزيارات من السوق الدولي، مع الحفاظ على مستوى أداء الزيارات من السوق المحلي، والحفاظ على الإدارة الجيدة لهيكل التكاليف، كلها عوامل ستؤدي إلى تحقيق هدفنا المنشود، وهو تحقيق التعادل النقدي خلال النصف الثاني من العام 2020.

وانعكاساً لتركيز فريق الإدارة على استقطاب الزيارات من السوق الدولي، قامت الشركة بتعيين بول باركر في منصب المدير التنفيذي للشؤون التجارية ليشرف بذلك على المبيعات، والتسويق، والشراكات الاستراتيجية.

توسعة

في أغسطس من العام 2018، كلّف مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتيمنتس ش.م.ع، فريق الإدارة بإجراء مراجعة استراتيجية لخطط التطوير المستقبلية والإدارة الحكيمة لرأس المال، بما في ذلك تطوير مشروع «سيكس فلاجز دبي».

وذلك لضمان أفضل قيمة لمساهمي الشركة. وفي الفترة الأخيرة، أسفرت بعض الإجراءات المتخذة من قبل شركة «سيكس فلاجز» بما في ذلك تواصلها مع البنوك، عن إثارة التساؤلات المتعلقة بإعادة تقييم الأداء المالي والتوقعات الخاصة بمشروع «سيكس فلاجز دبي»، ونتيجة لذلك فإن التسهيل البنكي المخصص لتطوير مشروع «سيكس فلاجز دبي» لم يعد متاحاً، وبناءً عليه فإنه لا يمكن المضي قدماً في الصيغة الحالية للمشروع في الوقت الراهن.

ألعاب جديدة

قامت الشركة بتعديل نطاق مراجعتها الاستراتيجية، ونتيجة للمراجعة الاستراتيجية سيقترح مجلس الإدارة على مساهمي الشركة إعادة استخدام مجموعة مختارة من الألعاب الترفيهية المخصصة لتطوير مشروع «سيكس فلاجز دبي» لتعزيز تجربة الزوار من خلال توزيعها على متنزه موشنجيت دبي ومتنزه بوليوود باركس دبي، على أن يتم الاحتفاظ بباقي الألعاب وتركيبها لاحقاً كجزء من النفقات الرأسمالية السنوية لتعزيز المتنزهات الترفيهية، ما يضمن تجربة مستقبلية أفضل للزوار، كما سيتم تمويل مقترح توسعة المتنزهات الترفيهية من خلال الاحتياطات النقدية المتوافرة من دون إضافة أعباء أو ديون إضافية على الشركة، على أن يتم الاحتفاظ بالعوائد النقدية المتبقية لأغراض الشركة.