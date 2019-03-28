«بيئة» تستعرض ابتكاراتها في مؤتمر الطاقة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين اتفاقية مع «بيئة»، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سينعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقّع الاتفاقية الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة».

ويعد مؤتمر الطاقة العالمي، الذي يعقد كل ثلاث سنوات، أكبر وأعرق تجمع للطاقة وأكثرها تأثيراً في العالم، وتعد هذه الدورة هي الأولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط، فيما ستكون دولة الإمارات أول دولة في منظمة «أوبك» وأول دولة عربية تستضيف المؤتمر طوال تاريخه الذي يمتد إلى 94 عاماً.

وقال الدكتور مطر النيادي : «تمهد «بيئة» طريقاً جديداً لقطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات من خلال تقنياتهم المبتكرة الجديدة، وانطلاقاً من ريادتها في هذا المجال، فإننا نرحب بمشاركتها في المؤتمر ضمن عدد حصري من أبرز الشركات، ونشكرهم على دورهم في دعم رؤيتنا المتمثلة في استقطاب قادة قطاع الطاقة في العالم إلى أبوظبي ».

وقال خالد الحريمل: «نواصل جهودنا لاستكشاف تقنيات متطورة للطاقة تدعم أهداف رؤية الإمارات 2021، ونفخر بمشاركتنا في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين وتبادل الرؤى مع قادة القطاع العالميين، والإسهام في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة».