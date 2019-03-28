17.2 ملياراً صادرات أبوظبي بالربع الرابع 2018

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشف مركز إحصاء أبوظبي عن ارتفاع القيمة الإجمالية لمجموع صادرات الإمارة إلى 17.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة قدرها 36.6% مقارنة بنحو 12.6 ملياراً في العام 2017.

وأرجع المركز، في تقرير صدر أمس، أسباب زيادة الصادرات نتيجة الارتفاع في قيمة كل من قطاع الأعمال بمقدار 4 مليارات درهم وبنسبة 32.6% وقطاع الحكومة بنحو 518.4 مليون درهم وبنسبة 726.1% وقطاع الأفراد بنسبة 43.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

ولفت المركز إلى أن معدل نمو مجموع الصادرات ارتفع أيضا بنسبة 28.7% خلال الربع الرابع من العام الماضي، بسبب الزيادة في إجمالي قيمة الصادرات بنحو 3.8 مليارات درهم عما كانت عليه في الربع الثالث من 2018، وكان هذا حصيلة الارتفاع في قيمة كل من قطاعي الأعمال والحكومة بنسبة 25.6% و1297.7% على التوالي، قابله انخفاض في قيمة قطاع الأفراد بنسبة 19.2% بالفترة نفسها.

واردات

وبحسب التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 27.4 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل 27.5 مليار درهم في العام 2017، بانخفاض قدره 0.3%.

وذلك نتيجة الانخفاض في قيمة كل من قطاع الأعمال بنحو 840 مليون درهم وبنسبة 3.3% وقطاع الافراد بنحو 207.9 ملايين درهم وبنسبة 53.1%، مقابل ارتفاع في قطاع الحكومة بنحو 957.3 مليون درهم وبنسبة 61.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وانخفض معدل نمو الواردات بنسبة 4.8% خلال الربع الرابع من العام الماضي بسبب انخفاض إجمالي قيمة السلع الواردة بحوالي 1.4 مليار درهم عما كانت عليه في الربع الثالث من العام الماضي، وكان هذا الانخفاض في قيمة واردات قطاع الأعمال بنسبة 11%، وقابله ارتفاع في قيمة كل من قطاعي والأعمال بنسبة 187.6% و35.8% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها.

وساهمت كل من سلع «لؤلؤ والأحجار الكريمة أو شبه كريمة والحلي المقلدة» و«عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة» و«حيوانات حية والمنتجات الحيوانية» بنسبة 91.9% من إجمالي مجموع صادرات قطاع الأفراد.

بينما ساهمت كل من سلع «عربات وطائرات وبواخر، ومعدات نقل مماثلة» و«حيوانات حية ومنتجات حيوانية» وسلع «مواد نسيجية ومصنوعاتها» بنسبة 69.6% من إجمالي واردات قطاع الأفراد.

قطاع الأعمال

وكان أكثر ثلاث سلع لها تأثير في إجمالي قيمة مجموع صادرات قطاع الأعمال هي سلع «عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة» و«معادن عادية ومصنوعاتها» و«لدائن ومصنوعاتها ومطاط ومصنوعاته»، حيث ساهمت هذه السلع بنسبة 62%،.

وفى المقابل ساهمت سلع «عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة» و«آلات كهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها» وسلع «معادن عادية ومصنوعاتها» بنسبة 61.3% من إجمالي الواردات لنفس القطاع.

ونوه التقرير إلى أن سلع «تحف فنية وقطع أثرية» و«عربات، طائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة»، و«خشب ومصنوعاته وفلين ومصنوعاته وأصناف صناعتي الحصر والسلال» بنسبة 98.3% من إجمالي قيمة مجموع صادرات قطاع الحكومة.

بينما ساهمت كل من سلع «تحف فنية، وقطع أثرية» و«عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة»، و«آلات كهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها» بنسبة 95.1 % من واردات قطاع الحكومة.

شركاء تجاريون

وبين التقرير أن أهم خمسة شركاء تجاريين ساهموا بنسبة 78.4% من إجمالي صادرات قطاع الأفراد، وحلت بنغلاديش في الصدارة حيث بلغت قيمة السلع الصادرة لها 69.9 مليون درهم، تلتها كل من عمان والهند والسعودية والكويت.

بينما حلت عمان في الصدارة في واردات قطاع الأفراد حيث بلغت قيمة السلع الواردة منها 33.6 مليون درهم، وتلتها كل من اليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والسعودية حيث شكلت هذه الدول نسبة 64.7% من إجمالي القطاع.

وتصدرت السعودية المركز الأول في مجموع صادرات قطاع الأعمال من حيث المساهمة حيث بلغت القيمة 2.9 مليار درهم، وتلتها الصين وأمريكا والبحرين والكويت، وساهمت هذه الدول بنسبة 49.4% من إجمالي القطاع في المقابل ساهمت الواردات من أكبر خمس دول بنسبة 46.4% من إجمالي القطاع.

5 دول

شكلت 5 دول نسبة 96.9% من إجمالي قطاع المصدرين الحكومي، وجاءت ألمــانيا في المرتبة الأولى من حيث المساهمة حيث بلغت قيمة الصادرات لها 320.6 مليون درهم تلتها كل من هولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وكازخستان.

بينما تصدرت فرنسا المركز الأول في واردات قطاع الحكومة بقيمة 847.5 مليون درهم، تلتها كل من أمريكا والسعودية وهولندا وسويسرا حيث شكلت هذه الدول الخمس نسبة 91.2% من إجمالي قيمة القطاع.