«دي إتش إل» في مدينة خليفة الصناعية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت «دي إتش إل جلوبال فورواردينج»، المزود العالمي لخدمات الشحن الجوي والبحري والبري، اتفاقية مع «مدينة خليفة الصناعية» التابعة لموانئ أبوظبي، لتأسيس مركز توزيع لخدمة قاعدة عملائها المتنامية بدولة الإمارات وتلبية احتياجاتهم.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل «دي إتش إل جلوبال فورواردينج» على تدشين مستودعات خاصة بها بمدينة خليفة الصناعية لتوفير حلول لوجستية شاملة وخدمات متكاملة لإدارة سلسلة التوريد لقاعدة العملاء، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لواحدة من أكبر المراكز الصناعية والخدمات اللوجستية المتكاملة بالمنطقة.

وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: «نفخر بدورنا في مساعدتها على تعزيز شبكة الشحن العالمية التابعة لها عبر توفير مرافق تخزين وفق أعلى المعايير. إن نجاح مدينة خليفة الصناعية في استقطاب كبرى الشركات العالمية مثل «دي إتش إل جلوبال فورواردينج» يسهم في الارتقاء بالعديد من القطاعات الحيوية، وبالتالي خدمة استراتيجية أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع».

وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي في «دي إتش إل جلوبال فورواردينج» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نتطلع إلى انضمام مدينة خليفة الصناعية على شبكتنا العالمية الواسعة وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في الربط السلس مع مختلف أنحاء العالم. وإضافة إلى تلبية احتياجات العملاء الموجودين بمدينة خليفة الصناعية، فإننا نتطلع أيضاً إلى استثمار المزيد من الموارد وتوسيع حضورنا في هذه المدينة لخدمة قاعدة العملاء المتنامية. ».