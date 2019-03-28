«الإنشاءات البترولية» توفر 8 % من الميزانية التشغيلية في عامين عبر مشاريع ابتكارية

المصدر: أبوظبي – البيان

كشف المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إحدى الشركات التابعة لـ «صناعات» - أبوظبي) عن أن المشاريع الابتكارية المطبقة في الشركة حققت وفراً مالياً قدره 8% من الميزانية التشغيلية للشركة خلال العامين الماضيين.

وقال المهندس الظاهري خلال كلمة له في حفل نظمته الشركة الأسبوع الماضي بمناسبة تكريم المشاريع الابتكارية المميزة في الشركة والتي ساعدت على تطوير أعمال الشركة خلال العام 2018 «إن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية تبنت الابتكار كأسلوب إدارة وخيار استراتيجي لتطوير خدماتها وعملياتها المستقبلية».

وحضر الحفل كل من الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس إدارة (صناعات أبوظبي) رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية والمهندس عقيل عبدالله ماضي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وأحمد صقر السويدي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية ومسؤولين من شركة ارامكو السعودية.

وأضاف بدأنا خلال العام 2017 بتأسيس لجنة الابتكار التي ساهمت بشكل إيجابي لنشر ثقافة الابتكار والإبداع في مختلف أقسام ودوائر الشركة حيث حققت الشركة بفضل المشاريع والأفكار الابتكارية وفراً بملايين الدراهم، مشيراً أن الشركة اعتمدت تنفيذ 18 مشروعاً ابتكارياً خلال العام الماضي.