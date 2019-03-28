ارتفاع الطلب على وحدات التملك الحر في «مهرجان دبي العقاري»

المصدر: دبي - البيان

شهد «مهرجان دبي العقاري» الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك بدبي في يومه الثاني، أمس، توافد المشترين النهائيين للاستفادة من العروض التي يقدمها الحدث لتملك عقارات ووحدات سكنية في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على وحدات التملك الحر.

شهد اليومان الأولان من المهرجان تخفيضات مغرية قدمها العديد من اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك «دانوب» و«عزيزي للتطوير» و«تايجر العقارية» و«أجمل مكان - الشارقة للواجهات المائية» و«عقارات جي جاي» في عجمان وغيرها.

ويوفر الحدث الذي يختتم فعالياته اليوم فرصاً للاستثمار العقاري وتملك العقارات مباشرة من خلال حضور مطورين كُثر من دول عدة، حيث يسهل التواصل معهم والتفاوض في عقد الصفقات والاطلاع منهم مباشرة على ميزات وتفاصيل عقاراتهم.

وامتلأت أجنحة العارضين بمجسمات عن مشاريع وأبراج عقارية متنوعة تعرض الكثير من التفاصيل حول المشاريع التي يعرضونها.

وزار المعرض عدد من الراغبين في الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة من الذين يفضلون شراء منازل بدلاً من استئجارها من خلال أنظمة «استأجر للتملك» التي توفرها العديد من شركات التطوير العقاري.

وقال «مدثر علي»، مستشار العقارات في شركة «جي جاي» العقارية: «تشهد عجمان طفرة في العقارات، حيث شهدت العقارات ذات الملكية الحرة نمواً كبيراً. وقدمت الحكومة العديد من المبادرات التي عززت نمو القطاع،.

وفي العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، شهدنا زيادة بنسبة 35 في المئة في الحجوزات، مع كون المستخدمين النهائيين هم العملاء الرئيسيون. وإن هدفنا الرئيس في المشاركة في هذا المعرض هو الترويج لواحد من فنادقنا المطلقة حديثاً «برج وواحة كونكورد» الذي تم تطويره من قبلنا».

من جهته، قال سلطان أبو شقرة، الرئيس التنفيذي لشركة «أجمل مكان للتطوير العقاري»: «يعد مهرجان دبي العقاري من أكبر المنصات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا أن نشارك في المعرض مرة أخرى. ولا توفر لنا المنصة معلومات جيدة للسوق واتجاهاته فحسب، ولكنها تساعدنا أيضاً على التواصل مع العملاء المحتملين. و«أجمل مكان - الشارقة للواجهات المائية» مشروع كبير، حيث أنفقنا نحو 3.2 مليارات درهم فقط لأعمال البنية التحتية».